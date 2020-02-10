Трамп скорочує іноземну допомогу: в США пояснили, що чекає на Україну

Бюджет Сполучених Штатів на 2021 рік передбачає скорочення витрат на допомогу іноземним державам і збереження допомоги Україні.

Очікується, що американський лідер Дональд Трамп оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік у розмірі $4,8 трлн, передає The Wall Street Journal.

Зокрема, в документі передбачено зростання витрат на оборону на 0,3% (до $740,5 млрд) за скорочення "іноземної допомоги" на 21%.

На підтримку інших країн у 2020 році виділено $55,7 млрд, у новому проєкті на ці цілі заплановано $44,1 млрд. Водночас мови про скорочення обсягу допомоги Україні немає.

За словами джерел, у документі враховуватиметься необхідність нарощування витрат на протидію економікам Росії та Китаю.

Американський лідер Дональд Трамп оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік у розмірі $4,8 трлн

Як писав OBOZREVATEL:

США мають виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік. Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси й протикорабельні ракети.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа зірвала швидку оборонну допомогу Україні.

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