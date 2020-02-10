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10 лютого • оновлено в 18:56
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Трамп скорочує іноземну допомогу: в США пояснили, що чекає на Україну

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Бюджет Сполучених Штатів на 2021 рік передбачає скорочення витрат на допомогу іноземним державам і збереження допомоги Україні.

Очікується, що американський лідер Дональд Трамп оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік у розмірі $4,8 трлн, передає The Wall Street Journal.

Зокрема, в документі передбачено зростання витрат на оборону на 0,3% (до $740,5 млрд) за скорочення "іноземної допомоги" на 21%.

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На підтримку інших країн у 2020 році виділено $55,7 млрд, у новому проєкті на ці цілі заплановано $44,1 млрд. Водночас мови про скорочення обсягу допомоги Україні немає.

За словами джерел, у документі враховуватиметься необхідність нарощування витрат на протидію економікам Росії та Китаю.

Американський лідер Дональд Трамп оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік у розмірі $4,8 трлн

Американський лідер Дональд Трамп оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік у розмірі $4,8 трлн

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Військова допомога Україні
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
"США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год." Круто. Так и живут, где им все должны, даже после импичмента Трампа. Право, я других таких не знаю - придурков а-ля кастрюли
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3
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свидомые,вам надо министерство по подсчетам подаяний организовать,а то сколько допомоги не насасываете,вся кудато испаряется,неуж то крадут??
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Треба ослабить сдерживание агрессии РФ в Европу и Америку. А за тем установить почасовую оплату сдерживания.
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