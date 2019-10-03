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3 жовтня • оновлено в 09:47
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Трамп розв'язав торговельну війну проти ЄС: США підготували потужний удар

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Сполучені Штати прийняли рішення ввести з 18 жовтня мита на продукцію з Європейського Союзу.

На відповідні заходи Вашингтон пішов після постанови Світової організації торгівлі про можливість вводити мита на європейські товари, повідомляє Bloomberg.

Зокрема, СОТ дозволила обкласти митом товари європейського експорту загальним обсягом $7,5 млрд у відповідь на незаконне субсидування ЄС авіабудівного концерну Airbus SE.

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Джерела в Міністерстві торгівлі США заявили про застосування мита в розмірі 10% на літаки з ЄС, проте не на авіаційні запчастини.

Крім цього, вводяться мита в 25% на іншу продукцію ЄС, включаючи промислові та сільськогосподарські товари.

Співробітник американського Мінторгу зазначив, що постанови СОТ дають Вашингтону право вводити 100% мита.

Однак, за його словами, США утрималися від жорстких заходів, оскільки хочуть вирішити з ЄС розбіжності навколо авіаційних галузей обох сторін.

Сполучені Штати прийняли рішення ввести з 18 жовтня мита на продукцію з Європейського Союзу

Сполучені Штати прийняли рішення ввести з 18 жовтня мита на продукцію з Європейського Союзу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

  • Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

  • 20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

  • У серпні обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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Тема
торгові війни
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Європейський Союз мито
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Чью же сторону займет Свинляндия?
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