Трамп розповів про плюси обвалу нафторинку і спрогнозував ціни на сировину

Економіка 12:32, 21.04.2020

Небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей – це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища. Ми збираємося закачати у сховища 75 млн барелів", - сказав Трамп.

За його словами, це дозволить "повністю заповнити" ці нафтосховища вперше за довгий час і за правильну ціну, заявив Трамп. Він також прогнозує, що ціни на "чорне золото" не довго триматимуться на рекордно низьких рівнях. "Це короткострокове явище", - сказав він.

На його думку, "ситуація буде нормалізувалася і сектор енергетики буде в порядку". Згідно з прогнозом Трампа, ціни на нафту "приблизно за місяць будуть на рівні в $25- $28 за барель". Відповідаючи на питання, чи був би він готовий зараз призупинити ввезення у США саудівській нафти, Трамп зазначив, що "вивчить ситуацію".

Відзначимо, що ціни на нафту WTI з найближчим постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

саудовской нефти, Трамп отметил, что "изучит ситуацию".

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

  • У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок цього ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі від початку року та побили рекорди 18-річної давнини.

  • Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

  • Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

  • Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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