Трамп розповів про плюси обвалу нафторинку і спрогнозував ціни на сировину

Небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей – це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища. Ми збираємося закачати у сховища 75 млн барелів", - сказав Трамп.

За його словами, це дозволить "повністю заповнити" ці нафтосховища вперше за довгий час і за правильну ціну, заявив Трамп. Він також прогнозує, що ціни на "чорне золото" не довго триматимуться на рекордно низьких рівнях. "Це короткострокове явище", - сказав він.

На його думку, "ситуація буде нормалізувалася і сектор енергетики буде в порядку". Згідно з прогнозом Трампа, ціни на нафту "приблизно за місяць будуть на рівні в $25- $28 за барель". Відповідаючи на питання, чи був би він готовий зараз призупинити ввезення у США саудівській нафти, Трамп зазначив, що "вивчить ситуацію".

Відзначимо, що ціни на нафту WTI з найближчим постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

саудовской нефти, Трамп отметил, что "изучит ситуацию".

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.