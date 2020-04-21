Трамп розповів про плюси обвалу нафторинку і спрогнозував ціни на сировину

Небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей – це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища. Ми збираємося закачати у сховища 75 млн барелів", - сказав Трамп.

За його словами, це дозволить "повністю заповнити" ці нафтосховища вперше за довгий час і за правильну ціну, заявив Трамп. Він також прогнозує, що ціни на "чорне золото" не довго триматимуться на рекордно низьких рівнях. "Це короткострокове явище", - сказав він.

На його думку, "ситуація буде нормалізувалася і сектор енергетики буде в порядку". Згідно з прогнозом Трампа, ціни на нафту "приблизно за місяць будуть на рівні в $25- $28 за барель". Відповідаючи на питання, чи був би він готовий зараз призупинити ввезення у США саудівській нафти, Трамп зазначив, що "вивчить ситуацію".

Відзначимо, що ціни на нафту WTI з найближчим постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

саудовской нефти, Трамп отметил, что "изучит ситуацию".

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок цього ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі від початку року та побили рекорди 18-річної давнини.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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