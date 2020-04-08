Трамп публічно відшпетив журналіста в Білому домі через незнання ціни на нафту. Відео

Президент США Дональд Трамп проігнорував запитання журналіста, оскільки той не знав актуальної ціни на нафту.

Як повідомляє Daily Caller, інцидент стався під час брифінгу в Білому домі. Журналіст запитав американського лідера про те, яка ситуація на ринку нафти (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Трамп у відповідь запитав кореспондента про те, які в даний час ціни на нафту.

"Чи можу я перевірити ціну на нафту зараз?" – запитав репортер.

Дональд Трамп відчитав журналіста скріншот

"На якій позначці вона сьогодні? Яка ціна? Дай мені ціну", – гнівно відреагував Трамп.

Журналіст зізнався, що не знає відповіді: "Я не впевнений, якщо чесно".

"Як же ви можете ставити таке питання, коли не знаєте ціни на нафту? Дозвольте мені підійти до когось ще", – відповів президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори в форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ пройде 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Проте нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 34 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж до перших повідомлень про угоду.

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