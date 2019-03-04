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Трамп продовжив санкції проти Росії через Україну: подробиці

13.4тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про продовження санкцій, введених проти Росії в 2014 році через агресію щодо України.

Як повідомила прес-служба Білого дому, дію санкцій пролонгували ще на рік.

"Дії і політика, про які йдеться в цих указах, продовжують представляти неординарну й надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Тому я продовжую на рік режим [санкцій] надзвичайного стану, оголошений указом 13660", — зазначається в пояснювальній записці, підписаній Трампом.

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Санкції торкнуться низки підприємців Росії, зокрема й офіційних осіб. Також заходи стосуються оточення екс-глави України Віктора Януковича й ватажків "ДНР" і "ЛНР".

Трамп продовжив санкції проти Росії через Україну: подробиці

Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, у США також серйозно зацікавилися доходами президента Росії Володимира Путіна. Двоє сенаторів уже зареєстрували проект закону, який передбачає перевірку фінансових активів президента РФ.

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. А где здесь Украина???!!!!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну ти дивись, який гарний хлопчик - цей Трамп. И так к Украине повернется, и эдак. И санкции для России продлит, и катерок подарит... А не помогает - Россия стоит, Украина падает. Может, "в консерватории что-то подправить?"
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