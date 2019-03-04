Трамп продовжив санкції проти Росії через Україну: подробиці

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про продовження санкцій, введених проти Росії в 2014 році через агресію щодо України.
Як повідомила прес-служба Білого дому, дію санкцій пролонгували ще на рік.
"Дії і політика, про які йдеться в цих указах, продовжують представляти неординарну й надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Тому я продовжую на рік режим [санкцій] надзвичайного стану, оголошений указом 13660", — зазначається в пояснювальній записці, підписаній Трампом.
Санкції торкнуться низки підприємців Росії, зокрема й офіційних осіб. Також заходи стосуються оточення екс-глави України Віктора Януковича й ватажків "ДНР" і "ЛНР".
Дональд Трамп
Як писав OBOZREVATEL, у США також серйозно зацікавилися доходами президента Росії Володимира Путіна. Двоє сенаторів уже зареєстрували проект закону, який передбачає перевірку фінансових активів президента РФ.
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