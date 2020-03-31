Президент США Дональд Трамп в понеділок, 30 березня, продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Штатів.

Відповідна заява з'явилася на сайті Адміністрації глави держави.

Таким чином він підтримав заходи, введені указом, виданим ще за президентства Барака Обами, проти ряду країн, які представляли загрозу для Штатів в кіберпросторі.

Трамп продовжив санкції проти Росії через кібератаки на США

"Це значуща зловмисна діяльність в кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", – сказано в заяві.

"Я продовжую на один рік надзвичайні заходи, введені указом від 1 квітня 2015 року", – резюмував Трамп.

Зазначений указ дозволяє міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти Штатів. Чиновники можуть блокувати рахунки і будь-які активи на території країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили, що Штати будуть зберігати санкції щодо Росії через Крим до тих пір, поки Кремль не відмовиться від нього.

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