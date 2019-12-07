"Чудова робота!" Трамп присвоїв гучний "прорив" в економіці

Президент США Дональд Трамп привітав рекордне зростання кількості робочих місць в Америці в листопаді.

Так, Міністерство праці Сполучених Штатів опублікувало звіт, у якому повідомляється, що зайнятість у країні збільшилася на 266 тисяч у місяць, що перевершило очікування економістів у 180 тисяч нових робочих місць, передає Daily Mail.

Трамп відреагував на ці показники на своїй сторінці в Twitter, написавши: "Чудовий звіт про роботу!" Він також процитував слова журналістки Марії Бартіромо: "Це прорив. Подивіться на ці виробничі показники".

Дональд Трамп ТАСС

Відзначається, що безробіття в США в листопаді знизилося до 3,5% (у жовтні воно становило 3,6%), що відповідає піввіковому мінімуму. Заробітна плата зросла на 3,1% у листопаді порівняно з попереднім роком.

Журналісти вказали на те, що споживчі витрати стали важливим фактором зростання, оскільки торговельні конфлікти адміністрації Трампа, зокрема з Китаєм, привели до скорочення експорту й змусили багато компаній скоротити витрати.

Зростанню зайнятості також сприяло збільшення чисельності працівників охорони здоров'я на 60,2 тисячі осіб. Це підняло ріст робочих місць набагато вище від середньомісячного.

"Незважаючи на це, "бойове" використання Трампом податків на імпорт у поєднанні з відповідними тарифами Китаю та Європи зупинило ріст робочих місць в обробній промисловості", – сказано в матеріалі.

Daily Mail

Daily Mail

Рівень безробіття в США з 1999 року Daily Mail

Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп посварився з прем'єром Канади Джастіном Трюдо на саміті НАТО в Лондоні. Американський глава назвав політика лукавим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал