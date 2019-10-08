Трамп пригрозив світу новою ядерною зброєю

У США почали розробляти новітню ядерну зброю, яка може бути засекреченою.
Також у Штатах створюють підводні човни абсолютно нового зразка, повідомляє пресслужба Білого дому.
Президент США Дональд Трамп зазначив, що в найближчі тижні військові можуть продемонструвати деякі нові збройові системи.
"Ми зараз розробляємо неймовірні нові види озброєння. У нас є таке озброєння, якого ніхто навіть не може собі уявити. Маємо намір зробити декілька зупинок у найближчі чотири-п'ять тижнів. Щось (із нових систем. – Ред.) ми продемонструємо, а щось і ні", – повідомив він.
Трамп підкреслив, що Штати нині розвивають і оновлюють ядерну зброю.
"Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати. Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати", – акцентував глава Білого дому.
Дональд Трамп
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