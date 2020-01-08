Не поважають: Трамп пригрозив Іраку жорстким ударом

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе введення санкцій проти Іраку.
"Я говорив про санкції, але говорив про це тільки в тому разі, якщо до нас поставляться нешанобливо", – заявив Трамп, передає CNN.
За словами американського лідера, Вашингтон заслужив, щоб до нього ставилися з повагою.
"Те, що ми зробили з ІДІЛ. Там був безлад до нас, ми надали Близькому Сходу й багатьом країнам величезну послугу", – резюмував Трамп.
Адміністрація США почала розробляти санкції проти Іраку у зв'язку з тим, що парламент країни ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ із країни.
Зокрема, розглядається можливість заборони американському бізнесу працювати з іракськими діловими колами.
За словами американського лідера, Вашингтон заслужив, щоб до нього ставилися шанобливо
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалося двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, у КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської землі удар у відповідь прийдеться по містах Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
Водночас увечері 7 січня Збройні сили США, включно з ракетними батареями протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "потрібно було прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся