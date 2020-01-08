Не поважають: Трамп пригрозив Іраку жорстким ударом

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе введення санкцій проти Іраку.

"Я говорив про санкції, але говорив про це тільки в тому разі, якщо до нас поставляться нешанобливо", – заявив Трамп, передає CNN.

За словами американського лідера, Вашингтон заслужив, щоб до нього ставилися з повагою.

"Те, що ми зробили з ІДІЛ. Там був безлад до нас, ми надали Близькому Сходу й багатьом країнам величезну послугу", – резюмував Трамп.

Адміністрація США почала розробляти санкції проти Іраку у зв'язку з тим, що парламент країни ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ із країни.

Зокрема, розглядається можливість заборони американському бізнесу працювати з іракськими діловими колами.

За словами американського лідера, Вашингтон заслужив, щоб до нього ставилися шанобливо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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