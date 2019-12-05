Трамп приготував нову порцію військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп має намір запропонувати у проект бюджету на 2021 рік виділити щонайменше $250 мільйонів військової допомоги Україні.

Як пише Defense News, про це заявив заступник міністра оборони Штатів Джон Руд. Ці гроші повинні піти на придбання протитанкових ракет "Javelin"

У разі якщо Конгрес підтримає проект бюджету і виділить асигнування, США продовжать подальше надання летальної допомоги Україні.

Дональд Трамп LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови із главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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