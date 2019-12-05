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5 грудня • оновлено в 08:00
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Трамп приготував нову порцію військової допомоги Україні

2.3т
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Президент США Дональд Трамп має намір запропонувати у проект бюджету на 2021 рік виділити щонайменше $250 мільйонів військової допомоги Україні.

Як пише Defense News, про це заявив заступник міністра оборони Штатів Джон Руд. Ці гроші повинні піти на придбання протитанкових ракет "Javelin"

У разі якщо Конгрес підтримає проект бюджету і виділить асигнування, США продовжать подальше надання летальної допомоги Україні.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови із главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Військова допомога Україні Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Javelin
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Наконец-то Трамп понял, что Украина его передовой форпост. Лепшая новина, за последнее время, хлопцы на передовой чекают зброю.
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семенов Александр
семенов Александр
Американская помощь выглядит так ,на Украину посылаются разные военные советника ,показывают обезъянкам как пользоваться ножом и вилкой ,и получают за это огромные зарплаты и командировочные . из 250 млн на эти цели запланировано 230 млн. оставшиеся 20 млг. пустят на так называемую информационную рлддержку, то есть опть же перечислят своим СМИ за то что те будут хаять Россию . фактически самих денег Украина не увидит . Ам ериканцы всем так помогают
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Неужели Украина радуется откровенному нае.ву?
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