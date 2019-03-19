"Мені це не потрібно": Трамп відмовився від своєї зарплати

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав банківський чек на 100 тисяч доларів (частина зарплати голови Білого дому) на користь Міністерства внутрішньої безпеки країни.
Відповідні кошти надійдуть на рахунки відомства як пожертва, свідчить публікація американського лідера в Twitter.
"У той час, коли преса не любить писати про це, та мені це і не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в сумі 400 тисяч доларів різним відомствам протягом року. Ця – міністерству внутрішньої безпеки", – підкреслив Трамп.
Задля доказу американський лідер опублікував фотографію чека з пожертвуванням.
Таке пожертвування Трамп зробив на фоні суперечок навколо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку Конгрес США відмовився виділяти гроші. Фінансування повинно було бути виділене за лінією Міністерства внутрішньої безпеки, якому Трамп і перевів кошти.
While the press does not like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $ 400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I did not do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 березня 2019 р
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою Трамп оголосив ще 1 серпня 2018 року.
Він підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
22 грудня 2018 року Конгрес США не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ.
Через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" в країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.
25 січня Білий дім і Конгрес домовилися про короткострокове відновлення фінансування діяльності американського уряду, припинивши у такий спосіб "шатдаун", який тривав 35 днів. Однак відповідна домовленість охопила період тільки до 15 лютого.
11 лютого Трамп поставив ультиматум: він заявив, що готовий призупинити роботу федерального уряду ("шатдаун"), якщо Конгрес не виділить необхідні кошти на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні.
15 лютого Трамп оголосив про введення в країні надзвичайного стану через ситуацію на кордоні з Мексикою.
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