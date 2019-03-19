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"Мені це не потрібно": Трамп відмовився від своєї зарплати

1.1тЧитати матеріал російською

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав банківський чек на 100 тисяч доларів (частина зарплати голови Білого дому) на користь Міністерства внутрішньої безпеки країни.

Відповідні кошти надійдуть на рахунки відомства як пожертва, свідчить публікація американського лідера в Twitter.

"У той час, коли преса не любить писати про це, та мені це і не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в сумі 400 тисяч доларів різним відомствам протягом року. Ця – міністерству внутрішньої безпеки", – підкреслив Трамп.

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Задля доказу американський лідер опублікував фотографію чека з пожертвуванням.

"Мені це не потрібно": Трамп відмовився від своєї зарплати

Таке пожертвування Трамп зробив на фоні суперечок навколо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку Конгрес США відмовився виділяти гроші. Фінансування повинно було бути виділене за лінією Міністерства внутрішньої безпеки, якому Трамп і перевів кошти.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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