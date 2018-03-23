Трамп підписав: Україна отримає від США $620 млн

Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, який передбачає $620,7 мільйонів на допомогу Україні з загальних $1,3 трлн.

Американський глава був у подиві через деякі пункти, проте все одно прийняв таке рішення. Про це повідомляє Reuters.

"Але я сказав Конгресу, що більше не буду підписувати такі законопроекти. Я не збираюся робити це знову" - уточнив Трамп.

Крім того, в своєму мікроблозі в Twitter він написав раніше, що можливо накладе вето на законопроект.

"Я розглядаю можливість ветувати законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік тому, що більше 800 тисяч учасників мігрантської програми DACA повністю були забуті демократами (навіть не вказані в законопроекті), а також через стіну на кордоні, яка необхідна для національної безпеки, однак не у повному обсязі профінансована", - зазначив він.

Президент України Петро Порошенко подякував за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення витрат країну.

"Це не лише потужний і вчасний сигнал, який вкотре засвідчив незмінну двопартійну підтримку поступу України шляхом демократичних змін, а й реальна практична допомога зі зміцнення оборонного потенціалу нашої держави, коли Український народ захищає свою землю та свою незалежність", - написав він у Facebook.

За словами українського президента, найефективніший спосіб зупинити агресора - це запевнення його в готовності до гідного обороні і до відбиття будь-якого нападу.

"Як і послідовна позиція надійних союзників – це невидимий щит, який зменшує апетити агресора", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв "Обозреватель", в грудні Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2018 рік. Згідно з документом, Україні на допомогу було передбачено $350 млн.

22 березня стало відомо, що Конгрес США збирається виділити $ 250 млн на боротьбу з російським впливом. Крім того, був представлений узгоджений Сенатом і Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік.