"Ми зробили це!" Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти Тегерана, анонсовані після ракетного удару Ірану по військових базах в Іраку, вже діють.

Подробицями він поділився під час брифінгу в Білому Домі у четвер, 9 січня, який транслювали в прямому ефірі.

"Ми вже зробили це. Посилили їх. Заходи і так були дуже суворими, але тепер вони помітно посилилися", – заявив Трамп.

Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану dw.com

Водночас президент не уточнив, у чому полягають нові санкції проти Ірану і на який термін вони розраховані.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про рішення застосувати нові потужні економічні санкції проти Ірану.

"Вони будуть діяти доти, поки Іран не змінить свою поведінку", – сказав він 8 січня, пригрозивши також ввести обмеження і проти Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран випустив по військових базах США десятків балістичних ракет.

На тлі атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.

Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

Збройні сили США, включно з ракетними батареями протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності.

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