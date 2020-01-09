"Ми зробили це!" Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти Тегерана, анонсовані після ракетного удару Ірану по військових базах в Іраку, вже діють.
Подробицями він поділився під час брифінгу в Білому Домі у четвер, 9 січня, який транслювали в прямому ефірі.
"Ми вже зробили це. Посилили їх. Заходи і так були дуже суворими, але тепер вони помітно посилилися", – заявив Трамп.
Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану
dw.com
Водночас президент не уточнив, у чому полягають нові санкції проти Ірану і на який термін вони розраховані.
Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про рішення застосувати нові потужні економічні санкції проти Ірану.
"Вони будуть діяти доти, поки Іран не змінить свою поведінку", – сказав він 8 січня, пригрозивши також ввести обмеження і проти Іраку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Іран випустив по військових базах США десятків балістичних ракет.
На тлі атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.
Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.
Збройні сили США, включно з ракетними батареями протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".