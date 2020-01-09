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9 січня • оновлено в 20:52
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"Ми зробили це!" Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану

1.1т
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Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти Тегерана, анонсовані після ракетного удару Ірану по військових базах в Іраку, вже діють.

Подробицями він поділився під час брифінгу в Білому Домі у четвер, 9 січня, який транслювали в прямому ефірі.

"Ми вже зробили це. Посилили їх. Заходи і так були дуже суворими, але тепер вони помітно посилилися", – заявив Трамп.

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Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану

Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану

dw.com

Водночас президент не уточнив, у чому полягають нові санкції проти Ірану і на який термін вони розраховані.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про рішення застосувати нові потужні економічні санкції проти Ірану.

"Вони будуть діяти доти, поки Іран не змінить свою поведінку", – сказав він 8 січня, пригрозивши також ввести обмеження і проти Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
санкции
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