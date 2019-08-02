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Трамп обвалив рубль і фондовий ринок Росії

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У Росії фондовий ринок у п'ятницю, 2 серпня, відкрився істотним зниженням індексів через падіння світових майданчиків і цін на нафту.

Це сталося на тлі ескалації торгового протистояння США і Китаю, а також введення нових санкцій проти Кремля у зв'язку зі "справою Скрипалів", повідомляє "Лента.ру".

Зокрема, на відкритті торгів індекси "Московської біржі" і РТС за хвилину втратили 1,2-2%. Потім обидва індекси впали ще сильніше.

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Одночасно з цим рубль подешевшав до долара і євро. Вартість американської валюти збільшилася на 0,63%, до 64,75 рубля (+38 копійок).

Водночас вартість євро зросла на 0,71%, до 71,84 рубля (+50 копійок).

У Росії фондовий ринок впав через указ Дональда Трампа про введення нових санкцій

У Росії фондовий ринок впав через указ Дональда Трампа про введення нових санкцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень включає шість можливих заходів, із яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

Кілька заходів несуть потенційно серйозні наслідки для економіки і бізнесу Росії: повна заборона на експорт товарів зі США та на імпорт у Сполучені Штати, а також заборона повітряного сполучення із американською стороною для державних авіаперевізників.

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Росія
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Новини Росії
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