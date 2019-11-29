Через Трампа: в усьому світі впали ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 29 листопада, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,57 $/барель, що на 0,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,3% – до 57,98 $/барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Заразом ціна російської нафти Urals піднялася на 0,2% до 58,69 $/барель.

Ціна нафти Urals піднялася Maanimo

Вартість сировини впала на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт "Про права людини і демократії в Гонконгу" на підтримку протестних виступів у місті, передає "Інтерфакс".

Очікується, що це призведе до кроків у відповідь з боку Китаю і утруднить досягнення торговельної угоди.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що не хотів би відхилення відносин США і Китаю від курсу, на який вони вийшли останнім часом. Це дало трейдерам деяку надію на збереження можливості укладення торговельної угоди.

Дії президента США можуть утруднити досягнення торгової угоди з Китаєм

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

Влітку 2019 року обвал цін на сировину сягнув 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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