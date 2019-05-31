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Трамп обклав "пекельними" митами ще одну країну

1.6тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп повідомив про введення з 10 червня мит у розмірі 5% на всі товари, які надходять із Мексики.

"10 червня Сполучені Штати введуть 5% мита на всі товари, які надходять у нашу країну з Мексики, допоки потік незаконних мігрантів, котрі прибувають до нас через Мексику, не зупиниться", — написав Трамп у Twitter.

Він зазначив, що мито буде збільшуватися, поки проблема нелегальної імміграції не буде вирішена.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Після того, як потік незаконних мігрантів припиниться, мито буде знято, уточнив президент США.

"Подробиці з Білого дому надійдуть", — додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATE:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
СШАмито
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