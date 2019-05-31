Трамп обклав "пекельними" митами ще одну країну

Президент США Дональд Трамп повідомив про введення з 10 червня мит у розмірі 5% на всі товари, які надходять із Мексики.

"10 червня Сполучені Штати введуть 5% мита на всі товари, які надходять у нашу країну з Мексики, допоки потік незаконних мігрантів, котрі прибувають до нас через Мексику, не зупиниться", — написав Трамп у Twitter.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied, .. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2019 р.

Він зазначив, що мито буде збільшуватися, поки проблема нелегальної імміграції не буде вирішена.

Дональд Трамп

Після того, як потік незаконних мігрантів припиниться, мито буде знято, уточнив президент США.

"Подробиці з Білого дому надійдуть", — додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATE:

22 грудня 2018 року Конгрес США не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ.

20 січня Трамп виступив із екстреним зверненням до нації через посилення гуманітарної кризи в країні. Він запропонував Демократичній партії підтримати виділення 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в обмін на надання деяких преференцій мігрантам.

Через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою Трамп заявив про "гуманітарну кризу" в країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.

Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США. Останній тривалий стався в грудні 1995 – січні 1996 рр. Він тривав 21 день.

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