Трамп обклав "пекельними" митами ще одну країну

Президент США Дональд Трамп повідомив про введення з 10 червня мит у розмірі 5% на всі товари, які надходять із Мексики.

"10 червня Сполучені Штати введуть 5% мита на всі товари, які надходять у нашу країну з Мексики, допоки потік незаконних мігрантів, котрі прибувають до нас через Мексику, не зупиниться", — написав Трамп у Twitter.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied, ..