Трамп не зміг заборонити TikTok у США
Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося вводити обмеження щодо сервісу для створення і перегляду коротких відео TikTok.
Заборона роботи сервісу на території Сполучених Штатів була ініціативою чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зокрема, американський лідер ініціював повну зупинку TikTok 12 листопада.
Експерти відзначають, що однією з можливих причин є підсумки виборів в США. Оскільки, за попередніми даними, новим президентом повинен стати демократ Джо Байден.
Однак у якості офіційної версії названі суди в Філадельфії, де три зірки TikTok – музикант Алекс Чамберс, комік Дуглас Марланд і модний оглядач Козетта Рінаб – подали позови проти закриття соціальної мережі.
Окружний суд постановив, що дії американського уряду становлять загрозу для обміну інформацією і перевищують його повноваження.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Трамп оголосив, що робота програми TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня воно не буде продано американській компанії.
3 серпня Microsoft почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації Трампа заборонити TikTok.
У Пекіні різко розкритикували американську адміністрацію за тиск на соцмережу, назвавши ситуацію c TikTok відкритим залякуванням.
Раніше в США заявили, що в найближчі дні введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.
7 серпня стало відомо, що Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok" і подібний указ про протистояння "загрозі" китайського мобільного додатка WeChat.