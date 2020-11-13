Трамп не зміг заборонити TikTok у США

Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося вводити обмеження щодо сервісу для створення і перегляду коротких відео TikTok.

Заборона роботи сервісу на території Сполучених Штатів була ініціативою чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, американський лідер ініціював повну зупинку TikTok 12 листопада.

Експерти відзначають, що однією з можливих причин є підсумки виборів в США. Оскільки, за попередніми даними, новим президентом повинен стати демократ Джо Байден.

Однак у якості офіційної версії названі суди в Філадельфії, де три зірки TikTok – музикант Алекс Чамберс, комік Дуглас Марланд і модний оглядач Козетта Рінаб – подали позови проти закриття соціальної мережі.

Окружний суд постановив, що дії американського уряду становлять загрозу для обміну інформацією і перевищують його повноваження.

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