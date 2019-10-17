"Повернути Путіна в клуб": в США заговорили про запрошення Росії в G8

Президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до складу "Великої вісімки".

Таку заяву під час брифінгу в Білому домі в четвер, 17 жовтня, зробив в.о. глави адміністрації президента США Мік Малвейні, передає "Європейська правда".

За його словами, це стане проміжним кроком до повноцінного повернення Росії у "Велику вісімку".

У США заговорили про повернення Росії в G8

"Так, я думаю, ми можемо. У нас була розмова про те, щоб повернутися від формату G7 до формату G8", – заявив Малвейні.

За його словами, мова йде лише про окреме запрошення як гостя, оскільки дискусія з приводу Росії все ще триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Німеччина виступила проти повернення Росії у "Велику вісімку", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Французький президент Еммануель Макрон сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Трамп заявив, що обов'язково покликав би Путіна на саміт у 2020 році, але не впевнений, що той прийме запрошення.

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