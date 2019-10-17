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17 жовтня • оновлено в 22:04
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"Повернути Путіна в клуб": в США заговорили про запрошення Росії в G8

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Президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до складу "Великої вісімки".

Таку заяву під час брифінгу в Білому домі в четвер, 17 жовтня, зробив в.о. глави адміністрації президента США Мік Малвейні, передає "Європейська правда".

За його словами, це стане проміжним кроком до повноцінного повернення Росії у "Велику вісімку".

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У США заговорили про повернення Росії в G8

У США заговорили про повернення Росії в G8

"Так, я думаю, ми можемо. У нас була розмова про те, щоб повернутися від формату G7 до формату G8", – заявив Малвейні.

За його словами, мова йде лише про окреме запрошення як гостя, оскільки дискусія з приводу Росії все ще триває.

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Тема
саміт G7
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
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Mega Death
Mega Death
Зачем России слушать хор этих барыг, когда можно договариваться с ними по одиночке)) Эта семёрка просто клуб, который ничего не решает)) Обычная туса
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