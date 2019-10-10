Трамп може укласти перемир'я з Китаєм: що запропонували США

Адміністрація президента США Дональда Трампа може підписати з Китаєм валютну угоду. Опісля сторони матимуть змогу провести переговори стосовно інших принципово важливих питань.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані з ситуацією джерела. Зокрема зазначається, що Сполучені Штати та КНР також планують укласти договір щодо прав на інтелектуальну власність і примусової передачі технологій.

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Водночас сторони дійшли згоди стосовно стабілізації курсу юаня ще в лютому 2019 року. Міністр фінансів США Стівен Мнучін не став розголошувати подробиці, проте назвав домовленість найсильнішою в історії.

Однак, у підсумку відповідні торговельні переговори з Китаєм були зірвані. Також сьогодні джерела повідомили, що представники Китаю та США не змогли досягти прогресу на рівні заступників головних перемовників.

За попередніми даними, делегація на чолі з віцепрем'єром Держради КНР Лю Хе має намір поїхати з Вашингтона вже після першої доби свого візиту, хоча спочатку передбачалося, що консультації триватимуть два дні.

Водночас представник апарату американського президента повідомив, що Білому дому невідомо про плани китайської сторони покинути столицю раніше запланованого терміну.

Сполучені Штати можуть укласти з Китаєм валютну угоду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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