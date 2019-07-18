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Трамп і Ердоган посварилися через потужну зброю Путіна: Туреччина пішла на уклін

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Туреччина закликала Сполучені Штати скасувати рішення про відмову в поставках їй винищувачів-бомбардувальників F-35, а також виключення країни з програми щодо їхнього виробництва.

"Туреччина закликає Сполучені Штати виправити помилку про виключення з програми щодо F-35. Ця помилка може призвести до непоправного підриву відносин", – заявили в Міністерстві закордонних справ Туреччини, передає "Інтерфакс".

"Виключення з програми щодо виробництва F-35 Туреччини, яка є одним із основних партнерів, – несправедливе. Також позбавлені підстав твердження про те, що ЗРС С-400 послаблять F-35", – додали у відомстві.

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Водночас представники МЗС підкреслили, що Вашингтон проігнорував пропозицію Анкари про формування спільної робочої групи щодо С-400 за участю представників НАТО.

За їхніми словами, це є "очевидним свідченням відсутності в американської сторони волі до сумлінного врегулювання проблеми".

Туреччина закликала США скасувати рішення про відмову в поставках їй винищувачів-бомбардувальників

Туреччина закликала США скасувати рішення про відмову в поставках їй винищувачів-бомбардувальників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

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Туреччина
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hunt andres
hunt andres
Ну и на какой поклон пошла Турция?:-)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения" - и где тут "Турция пошла на поклон"? Эрдоган что, кланяясь американцев отшил? :)
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Турция не такой игрок ,как из себя представляет.
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