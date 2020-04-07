Трамп готовий обмежити видобуток нафти

Влада США розглядає варіант скорочення обсягів видобутку нафти, якщо ОПЕК + прийде до такого рішення.

Про це заявив у вівторок, 7 квітня, американський лідер Дональд Трамп.

Журналісти уточнили у Трампа, чи попросить Вашингтон виробників нафти скоротити видобуток. "Я не знаю. Це рішення, яке ми повинні прийняти. Можливо, ми приймемо його, можливо, ні", - відповів він.

Трамп хоче скоротити видобуток нафти

Президент додав, що поки його про це ніхто не просив. При цьому, за словами Трампа, він передбачає, що ОПЕК та інші сторони автоматично скоротять обсяги видобутку нафти, оскільки на ринку немає попиту.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/Noma8NXmag - The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК +. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів. При цьому пізніше глава Білого дому уточнив, що такий обсяг повинні дати Росія і ОПЕК, а США ніяких зобов'язань на себе не візьме.

Відзначається, що Саудівська Аравія поставила Росії ультиматум про обмеження на видобуток нафти, який став причиною труднощів в переговорах між країнами ОПЕК і Росією.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК + пройде 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечка між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж у два рази на тлі обвального падіння попиту.

Проте нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 34 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж до перших повідомлень про угоду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся