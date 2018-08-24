Трактор винен? У мережі з'явилося показове фото НП в Криму

В окупованому Росією Криму "влада" продовжує вигадувати безглузді причини різних неприємностей на півострові. Наприклад, у Сімферополі аварію на трубопроводі пояснили наїздом трактора на трубу.

Водночас, на фото з місця події видно, що все було з точністю навпаки. Знімок із постом виклала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Класне фото. Колишня столиця АРК процвітає в ЮФО. Через аварію на трубопроводі на вулиці 51-ї Армії в Сімферополі і декількома прилеглими вулицями течуть буквально річки питної води. Причиною аварії став трактор, який провалився в яму на дорозі і пошкодив трубу", - йдеться в повідомленні.

Класне фото

Колишня столиця АРК процвітає в ЮФО

Через аварію на трубопроводі по вулиці 51-ї Армії в Сімферополі і по декільком прилеглих вулицях течуть буквально річки питної води.

Причиною аварії став трактор, який провалився в яму на дорозі і пошкодив трубу. pic.twitter.com/8EKei174P6 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р

Під постом поцікавилися користувачі: "Чи правильна послідовність дій? (Трактор провалився і пошкодив трубу)". "Це версія місцевої влади", - відповіла блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі стали масово скаржитися на ту розруху, яка наступила на півострові після окупації. На одному з кримських форумів користувачі обговорили, як у гірший бік змінилася Ялта.