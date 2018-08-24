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Трактор винен? У мережі з'явилося показове фото НП в Криму

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В окупованому Росією Криму "влада" продовжує вигадувати безглузді причини різних неприємностей на півострові. Наприклад, у Сімферополі аварію на трубопроводі пояснили наїздом трактора на трубу.

Водночас, на фото з місця події видно, що все було з точністю навпаки. Знімок із постом виклала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Класне фото. Колишня столиця АРК процвітає в ЮФО. Через аварію на трубопроводі на вулиці 51-ї Армії в Сімферополі і декількома прилеглими вулицями течуть буквально річки питної води. Причиною аварії став трактор, який провалився в яму на дорозі і пошкодив трубу", - йдеться в повідомленні.

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Під постом поцікавилися користувачі: "Чи правильна послідовність дій? (Трактор провалився і пошкодив трубу)". "Це версія місцевої влади", - відповіла блогер.

Трактор винен? У мережі з'явилося показове фото НП в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі стали масово скаржитися на ту розруху, яка наступила на півострові після окупації. На одному з кримських форумів користувачі обговорили, як у гірший бік змінилася Ялта.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
Кримсоцмережі
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