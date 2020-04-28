Тортури віником і переслідування: чи зможе Саакашвілі з судимостями потрапити в Кабмін України

Засуджений у Грузії за цілу низку жорстоких злочинів, обвинувачений у розтраті коштів та побитті Міхеїл Саакашвілі може стати віцепрем'єром в Україні. На Батьківщині його хочуть посадити, а в нас пропонують топпосаду в Кабміні.

Проти політика встигли розслідувати справу про злочин і в Україні, про що вже писав OBOZREVATEL. Однак її заморозили за три місяці до можливого суду.

Про те, чи зможе Саакашвілі, незважаючи на всі кримінальні провадження та вердикти суддів, потрапити в український Кабмін і що про це думають у "Слузі народу", читайте в матеріалі.

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Саакашвілі багаторазово засуджений в Грузії, де цю особу порівнюють із Януковичем, його президентство називають "режимом", а віник, яким ґвалтували ув'язнених за часів правління глави держави, що втік до України, став символом боротьби з "Міхо";

незважаючи на цілу низку кримінальних справ, уже розслідуваний злочин в Україні, грузинський політик може потрапити у владу;

Україна може визнати судимості Саакашвілі в Грузії, проте не робить цього;

у "Слузі народу" кажуть: рішення про те, чи має право Саакашвілі працювати в Кабміні, повинні ухвалити юристи, проте все залежатиме від політичної волі.

Віцепрем'єром може стати злочинець із вироками

Міхеїл Саакашвілі двічі засуджений в Грузії (за силовий розгін акції протесту і за злочинний наказ побити бізнесмена Валерія Гелашвілі), на підході ще один вирок – за розтрату державних коштів. І це далеко не всі злочини, у яких звинувачується політик.

У законі про Кабінет міністрів сказано, що людина з непогашеною судимістю не може бути членом уряду. Водночас Україна ще у вересні 2002-го взяла на себе зобов'язання визнавати судові вердикти всіх країн-членів Ради Європи. Грузія також є її членом ще з 1999-го.

Рішення грузинського суду може діяти і в нашій країні. Щоправда, як пояснив OBOZREVATEL адвокат Ігор Степанов, для цього повинна відбутися процедура перевірки справи. Навіть більше, згідно зі 602 ст. Кримінально-процесуального кодексу, реалізувати постанову суду іноземної держави, якщо такий вирок було винесено заочно, без вручення рішення та апеляції, не можна. Саакашвілі ж засуджували заочно.

До того ж, згідно із законом, із судимістю Саакашвілі не мав права очолювати Одеську держадміністрацію. Але і кілька років тому, і зараз Україна може не визнати судимість.

Спершу Грузія повинна звернутися до України, а потім Міністерство юстиції зобов'язане ознайомитися зі справою та запитати додаткову інформацію в разі необхідності. І якщо виявиться, що відповідна стаття Кримінального кодексу діє і в Україні, рішення можуть реалізувати і в нас. Вся ця процедура відбувалася вже двічі, але безрезультатно.

Грузія зверталася до України 18 листопада 2014-го та 1 вересня 2017-го. Як розповіли OBOZREVATEL представники грузинської влади, обидва рази у проханні їм було відмовлено. Тобто, незважаючи на конвенцію, карати Саакашвілі за рішенням грузинського суду наші чиновники не стали.

У травні 2015 року експрезидента Грузії призначили головою Одеської облдержадміністрації. Хоча в законі про органи місцевого самоврядування також сказано, що з непогашеною судимістю очолювати держадміністрацію не можна.

Щоправда, опісля, посилаючись на наявність вердикту грузинського суду, за президентства Петра Порошенка громадянство у політика забрали. Тобто питання, чи визнає Україна злочини Саакашвілі, радше лежить у політичній, а не юридичній площині.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія на питання OBOZREVATEL відповів: якщо юристи проаналізують ситуацію та постановлять, що таке призначення справді порушить закон, кадрове рішення ухвалювати не стануть. Втім, на цім слові він також додав: заступник голови МВС Антон Геращенко теж засуджений в країні, яка є членом Ради Європи – у Росії. Але це ніяк не завадило йому працювати на керівній посаді в уряді.

"Багато наших політиків засуджені в Росії. І це не означає, що ми не можемо брати їх у парламент. З точки зору юридичної площини, ці ситуації ідентичні. Вирок пана Саакашвілі більшість людей у світі вважає політично заангажованим. Вони намагалися кілька разів подавати в Інтерпол – він навіть не розглядає ці документи", – сказав Арахамія.

А в Офісі президента запит OBOZREVATEL щодо законності можливого призначення Саакашвілі у зв'язку з його судимостями зовсім проігнорували.

Юрист Олександр Плахотник пояснює: у самій конвенції сказано, що вердикт суду можна не виконувати та не визнавати, якщо держава вважає, що рішення було політичним (ст. 6 Конвенції). Документ спеціально прописаний так, щоб ігнорувати політичне переслідування, але брати до уваги реальні злочини. І якщо українська влада вважатиме, що Саакашвілі переслідують із політичних мотивів (про що сам неодноразово заявляв колишній президент Грузії), рішення суду можна проігнорувати.

До речі, хоча в питанні визнання судимості Саакашвілі ще варто розібратися юристам і визначитися зі своєю позицією Україні (вважаємо ми вироки політично мотивованими чи ні), то в тій же 7-й статті закону про КМУ є умова – знання державної мови. Чи зможе грузинський політик здати іспит на знання української мови – питання відкрите.

Реакція Грузії: "А якби ми призначили Януковича?"

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар у своєму зверненні в ЗМІ заявив: хоча Україна залишиться стратегічним партнером, призначення засудженого Саакашвілі неприпустиме. "Українська держава – стратегічний партнер. Нічого не може це змінити в довгостроковій перспективі... Але для нас неприпустимо допускати як стратегічного партнера людину, що була засуджена", – запевнив він.

А член парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе і зовсім порівняв: це рівноцінно тому, якби в Грузії на посаду віцепрем'єра призначили експрезидента Віктора Януковича. "Що робитимуть наші українські друзі та колеги, якщо грузинський уряд зробить віцепрем'єром Віктора Януковича?" – поцікавився він.

Спікер парламенту Грузії Арчила Талаквадзе також написав листа на ім'я голови парламенту України Дмитра Разумкова, який потрапив у розпорядження OBOZREVATEL. Послання датоване 24 квітня.

"Пане спікер, всім відомо, що грузинський суд заочно визнав Міхеїла Саакашвілі винним у низці серйозних кримінальних справ. Його провину в цих тяжких злочинах підтвердили всі три судові інстанції нашої країни. На пана Саакашвілі покладається політична відповідальність за системні провали у сфері прав людини, зловживання службовими повноваженнями, обмеження свободи ЗМІ, порушення прав на власність і створення загрози вільним виборам під час свого правління", – йдеться в документі.

На Батьківщині Саакашвілі причетний до цілої низки кримінальних справ. Він, як і Янукович, не дочекавшись закінчення президентського терміну, у жовтні 2013 року втік із Грузії. З колишнім главою України його також об'єднує і ставлення до мирних мітингувальників.

Один із злочинів, у якому звинувачують грузинського "реформатора", – насильницький розгін акції протесту в листопаді 2007-го з перевищенням службових повноважень. Крім того, він доклав рук до вторгнення спецназу в офіс телеканалу "Імеді". Тоді телекомпанію незаконно забрали у власника Бадрі Патаркацишвілі.

За бюджетний кошт колишній президент орендував яхту, оплачував процедуру схуднення, жив у дорогих готелях. Так, прокуратура Грузії стверджує, що Саакашвілі витрачав "значні суми" на особисті потреби та свою сім'ю через фонди держохорони. Загалом він витратив 8,8 млн ларі (майже $5,9 млн). Іспанський кухар і особистий дизайнер обійшлися бюджету Грузії в 300 тис. ларі ($174 тис.), процедура схуднення – $113 тис., ще 500 тис. ларі ($290 тис.) експрезидент витратив на оренду літаків.

Крім того, Саакашвілі звинуватили в незаконному помилуванні 2008 року високопоставлених співробітників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії - Гії Аланії, Автанділа Апциаурі, Олександра Гачави та Міхеїла Бібілурідзе. Їх посадили за вбивство 28 січня 2006 року банківського службовця Сандро Гиргвліані.

В інтерв'ю OBOZREVATEL грузинська правозахисниця, голова НУО "Колишні політв'язні за права людини" Нана Какабадзе розповіла: за Саакашвілі Грузія посіла перше місце у світі за кількістю ув'язнених. У в'язницях катували, правозахисників підкуповували, людей били просто на вулицях. "У нас були тортури та нелюдське поводження. Коли запитують, з чим можна порівняти режим Саакашвілі, я відповідаю, що з фашизмом. Також це було схоже на 30-ті роки радянського періоду, коли мільйонами людей розстрілювали. Так відбувалося і в Грузії", – заявила вона.

Крім того, Саакашвілі влаштував справжню розправу над опозицією. 2009 року в Тбілісі й Батумі були заарештовані члени "Демократичного руху" ексспікерки Ніно Бурджанадзе – найактивнішої супротивниці президента Міхеїла Саакашвілі.

Своїх опонентів експрезидент кидав за ґрати, де їх жорстоко катували. 2012 року в мережі з'явилося відео, де в одній із тюрем в'язня ґвалтували віником. Згодом цей предмет став символом боротьби з режимом Саакашвілі.

Чи стане така людина членом українському Кабміну – питання відкрите. У "Слузі народу" вже траплялися ґвалтівники, чи поповнить лави влади багаторазово засуджений грузинський утікач – покаже час.