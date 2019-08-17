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Торкнеться кожної сім'ї: в "Слузі народу" готують українцям "сюрприз" із деклараціями

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В Україні можуть ввести посімейне декларування доходів, яке має бути більш вигідним, ніж поточна система оподаткування.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив нардеп від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, якого називають одним з основних претендентів на посаду керівника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, обов'язкове декларування доходів буде вводитися через рік-два після податкової амністії і добровільного декларування.

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"Ми повинні спочатку скасувати можливість ухилення від оподаткування великого бізнесу і т.зв. олігархату з використанням низькоподаткових юрисдикцій. Друге – ввести таке декларування, яке буде вигідніше для платника податків", – сказав він.

"Ви зможете не тільки індивідуально декларувати свої доходи, але і в складі сім'ї. Тобто, сплачуючи податок за сім'ю загалом. Якщо, наприклад, у вас є утриманці або пільговики, це все повинно враховуватися в рахунок зменшення сукупного оподатковуваного доходу", – додав нардеп.

Ілюстрація

Ілюстрація

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"Наприклад, людина купує путівку на відпочинок в Україну, чому вона не може на цю суму зменшити оподатковуваний дохід? Держава повинна стимулювати такі витрати громадян – і ми це пропонуємо зробити", – зазначив також Гетманцев.

За його словами, податкова декларація в ідеалі повинна формуватися податковою службою за тими джерелами інформації, які вона має (про зарплату людини, про майно), і направлятися в електронному вигляді платнику податків.

"Але щоб такий сервіс повноцінно працював, ми повинні інтегрувати всі реєстри. Що вже, до речі, робиться, але дуже повільно, тому що самі держоргани цьому опираються", – сказав він.

Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба України має намір провести податкову амністію. Незадеклароване майно запропонують легалізувати, сплативши податок – 5% від його вартості.

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Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
Теги
податки Економіка України Партія Слуга народу
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за семью в целом..?чушь полнейшая!
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Что значит « человек преобретает путевку на отдых в Украину»??? За что стоял Майдан? Только Венская опера или на худой конец Ница!
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