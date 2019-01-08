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Торговельна війна з Росією: в Україні набули чинності нові заборони

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В Україні 8 січня набула чинності заборона на ввезення на митну територію країни крохмало-патокової продукції з Російської Федерації.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №1154 було опубліковано в "Офіційному віснику України" 29 грудня 2018 року, вона набуває чинності через 10 днів від часу опублікування.

Таким чином, відтепер заборона на імпорт з Росії розповсюджується на: кукурудзяний крохмаль; глюкозу та сироп із глюкози, без вмісту фруктози або із вмістом менш як 20% маси фруктози у сухому стані.

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Крім того, до чорного списку потрапили глюкоза та сироп із глюкози, із вмістом у сухому стані не менш як 20% маси, але менш як 50% маси фруктози, крім інвертного цукру; мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.

Торговельна війна з Росією: в Україні набули чинності нові заборони

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

Після різкого падіння у 2014-2016 роках обсяги торгівлі між двома країнами у 2017 році почали відновлюватися: Україна збільшила експорт товарів до Росії на 9,6% — до 3,9 млрд доларів, тоді як імпорт виріс одразу на 40% — до 7,2 млрд доларів.

У 2018 році від'ємне сальдо торгівлі з Росією досягло 3,6 млрд доларів, що у півтора рази перевищує показник 2017 року.

Торговельна війна з Росією: в Україні набули чинності нові заборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів також ухвалив рішення ввести заборону на ввезення в Україну російських мінеральних добрив. Відповідне рішення в уряді обґрунтовували захистом сільгоспвиробників від сезонного коливання цін.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну теперь точно Рашке всё!😀😁😂
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
От суки, где патриотизм, почему торгуете ас агрессором, хотя какой патриот из шлюх. Хахлам абы под кого лечь, то поляки, то немцы или шведы( мазепа герой), теперь жопой вперёд к янки стали.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцу...тьфу на вас (23 раза)
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