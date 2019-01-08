Торговельна війна з Росією: в Україні набули чинності нові заборони

В Україні 8 січня набула чинності заборона на ввезення на митну територію країни крохмало-патокової продукції з Російської Федерації.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №1154 було опубліковано в "Офіційному віснику України" 29 грудня 2018 року, вона набуває чинності через 10 днів від часу опублікування.

Таким чином, відтепер заборона на імпорт з Росії розповсюджується на: кукурудзяний крохмаль; глюкозу та сироп із глюкози, без вмісту фруктози або із вмістом менш як 20% маси фруктози у сухому стані.

Крім того, до чорного списку потрапили глюкоза та сироп із глюкози, із вмістом у сухому стані не менш як 20% маси, але менш як 50% маси фруктози, крім інвертного цукру; мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

Після різкого падіння у 2014-2016 роках обсяги торгівлі між двома країнами у 2017 році почали відновлюватися: Україна збільшила експорт товарів до Росії на 9,6% — до 3,9 млрд доларів, тоді як імпорт виріс одразу на 40% — до 7,2 млрд доларів.

У 2018 році від'ємне сальдо торгівлі з Росією досягло 3,6 млрд доларів, що у півтора рази перевищує показник 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів також ухвалив рішення ввести заборону на ввезення в Україну російських мінеральних добрив. Відповідне рішення в уряді обґрунтовували захистом сільгоспвиробників від сезонного коливання цін.