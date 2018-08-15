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Торгова війна Трампа: Туреччина завдала удару у відповідь по США

14.1тЧитати новину російською

Туреччина значно підвищила мита на ряд товарів, що імпортуються зі Сполучених Штатів.

Зокрема мита на американські легкові автомобілі виросли на 120%, на алкогольну продукцію - на 140%, на листовий тютюн - на 60%, передає Deutsche Welle.

Крім того, були підвищені збори на косметику, рис і вугілля.

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Відповідний указ про контрзаходи проти США вже підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Водночас віце-президент країни Фуат Октай наголосив, що рішення Анкари обумовлене навмисним нападом адміністрації США на турецьку економіку.

Нагадаємо, що з початку серпня курс турецької ліри обвалився на тлі заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній з 25 до 50%. Після цього національна валюта Туреччини подешевшала на 14%, а з початку року - більше ніж на 40%.

Ердоган і Трамп

Тим часом з 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики та Канади. Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн. Пізніше в ЄС заявили про намір вжити відповідних заходів на мита США.

Як писав OBOZREVATEL, Ердоган закликав своїх громадян не звертати уваги на рекордне падіння курсу ліри відносно долара на тлі фінансового потрясіння.

Дивіться відео по темі

Особи
Реджеп Тайіп ЕрдоганДональд Трамп
Місце
Туреччина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А что хохлостан не вводит ввозные пошлины, ему же США по самое не могу пошлины выставила.
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Молодец Трамп! Со всеми срется! Бей своих что бы чужие боялись! :о))
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2
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Перебей Иван, Трамп разрушитель. Он ничей. Он сам по себе, и это выгодно России. Его внешнчч политика напоминает действия Слона в посудной лавке.
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1
1
Перебей Иван
Перебей Иван
СвоЙский МакСим, Трамп то ваш?
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3
0
Tvister Mister
Tvister Mister
Эдоган - тупица,не понимает,что залуПуцька "токсичный".
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10
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Самарский Валера
Самарский Валера
Tvister Mister, один ты умный,а остальные к Вове подползают,деваться то некуда....
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