Торгова війна Трампа: Туреччина завдала удару у відповідь по США

Туреччина значно підвищила мита на ряд товарів, що імпортуються зі Сполучених Штатів.

Зокрема мита на американські легкові автомобілі виросли на 120%, на алкогольну продукцію - на 140%, на листовий тютюн - на 60%, передає Deutsche Welle.

Крім того, були підвищені збори на косметику, рис і вугілля.

Відповідний указ про контрзаходи проти США вже підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Водночас віце-президент країни Фуат Октай наголосив, що рішення Анкари обумовлене навмисним нападом адміністрації США на турецьку економіку.

ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı,

mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. - Fuat Oktay (@ fuatoktay06) 15 серпня 2018 р

Нагадаємо, що з початку серпня курс турецької ліри обвалився на тлі заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній з 25 до 50%. Після цього національна валюта Туреччини подешевшала на 14%, а з початку року - більше ніж на 40%.

#Turkey Lira resumes drop as Central Bank steps fail to stem sell-off. pic.twitter.com/RdGyQOFsKn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 августа 2018 г.

Ердоган і Трамп

Тим часом з 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики та Канади. Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн. Пізніше в ЄС заявили про намір вжити відповідних заходів на мита США.

Як писав OBOZREVATEL, Ердоган закликав своїх громадян не звертати уваги на рекордне падіння курсу ліри відносно долара на тлі фінансового потрясіння.

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