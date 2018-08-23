Торгова війна Трампа: США і Китай обмінялися ударами

Сполучені Штати ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю.

У список потрапив ряд найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів, повідомляє Reuters.

Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

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У Міністерстві комерції Китаю вже висловили рішучий протест у зв'язку з діями США. КНР має намір оскаржити додаткові мита у Світовій організації торгівлі.

Крім того, китайська влада опублікувала перелік американських товарів на суму 16 млрд доларів, на які також будуть введені мита в розмірі 25%.

Нагадаємо, що з 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики і Канади. Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Російської Федерації, Японії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше в ЄС заявили про намір ввести відповідні заходи на мита США.