Головна Новини
24 січня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Торгівля на $2 млрд: Зеленський спрогнозував прорив у відносинах із Ізраїлем

879
Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може збільшити товарообіг із Ізраїлем у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів.

Глава держави під час робочого візиту до Ізраїлю висловив задоволення політичним діалогом між двома країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

"Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися", – повідомив Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

Новини
"Диспропорція у десятки разів": в Україні вказали на проблему ЗВТ із Ізраїлем

Український лідер наголосив, що Ізраїль є одним із ключових торговельних партнерів країни в регіоні Близького Сходу.

"Переконаний, що майбутньому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг", – резюмував Зеленський.

Під час робочого візиту Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном

Під час робочого візиту Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном

Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня Зеленський підписав документ про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Повідомлення про повернення законопроєкту №0223 з підписом глави держави з'явилося на сайті Верховної Ради. Документ набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України й ізраїльським Кнесетом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Віктор Калиненко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги