Торгівля на $2 млрд: Зеленський спрогнозував прорив у відносинах із Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може збільшити товарообіг із Ізраїлем у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів.

Глава держави під час робочого візиту до Ізраїлю висловив задоволення політичним діалогом між двома країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

"Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися", – повідомив Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

Український лідер наголосив, що Ізраїль є одним із ключових торговельних партнерів країни в регіоні Близького Сходу.

"Переконаний, що майбутньому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг", – резюмував Зеленський.

Під час робочого візиту Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня Зеленський підписав документ про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Повідомлення про повернення законопроєкту №0223 з підписом глави держави з'явилося на сайті Верховної Ради. Документ набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України й ізраїльським Кнесетом.

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