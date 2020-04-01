Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов залишає пост

Андрій Фаворов залишає пост директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Також Фаворов припиняє тимчасово здійснювати повноваження генерального директора АТ "Укргазвидобування". Зазначається, що кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи "Нафтогаз".

Андрій Фаворов 24 канал

Діяльність з видобутку та реалізації газу була об’єднана в один дивізіон на період дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків). З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Як зазначають у пресслужбі, під керівництвом Фаворова дивізіон оптимізував програму видобутку газу, запровадив оцінку економічної ефективності інвестиційних програм і продовжив диверсифікацію поставок газу з Європи.

"Завдяки цій роботі Україна увійшла в опалювальний сезон 2019-2020 з рекордними запасами газу за останні 10 років. Це посилило позицію Нафтогазу у переговорах із Газпромом щодо транзиту, які завершилися успішно для країни", – йдеться в повідомленні.

Особа, яка тимчасово заміщує генерального директора АТ "Укргазвидобування", – Олександр Романюк, перший заступник генерального директора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня стало відомо. що директор інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов нібито заразився коронавірусом.

Пізніше дружина Фаворова Анастасія Магонова спростувала, що її чоловік і вона сама нібито заразилися COVID19.

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