ТОП найбільш непрестижних чоловічих професій в СРСР

В СРСР існувало близько 10 професій, які не користувалися популярністю серед чоловіків.

Про це йдеться в матеріалі "Рамблер".

Більшість чоловіків з дитинства мріяли стати льотчиками, космонавтами, сталеварами, міліціонерами. Але багато професій популярністю не користувалися, так як були або низькооплачуваними, або безперспективними.

Вантажник

Зарплата у радянських вантажників була копійчаною. Але найчастіше вони працювали на ринках і в магазинах, і мали можливість діставати дефіцитні товари. Покупці давали їм хабарі, щоб цей дефіцит дістати. Особливо шикували вантажники меблевих магазинів, оскільки імпортні гарнітури коштували дорого, а черга на їх отримання могла тягнутися два-три роки.

Сантехнік

До сантехніків у Радянському Союзі ставилися зневажливо. Вважалося, що в цю професію йдуть двієчники, які не змогли закінчити школу і загриміли в ПТУ. Та й платили жеківським сантехнікам так собі. Серед радянських сантехніків дійсно було багато халтурників, нездатних як слід виконувати свою роботу. До того ж, на виклики вони часто приходили п'яними. Але обійтися без них було важко, тому їм часто давали гроші зверху, щоб тільки зробили роботу швидко і якісно.

Двірники

Двірники в СРСР отримували, напевно, найнижчий оклад. Тому чоловіки йшли на цю роботу рідко. Як правило, це були любителі спиртного або ж ті, хто не знайшов себе в якійсь іншій професії. Часто в двірники йшли дисиденти, яких не брали ні на яку іншу роботу, або фарцовщики – щоб не притягли до відповідальності за дармоїдство.

Сторожі, ліфтери і опалювачі

Те ж саме було з професією ліфтера, сторожа, опалювача. Нерідко цим займалися творчі люди (як відомо, Віктор Цой у свій час працював в котельні). Некваліфікована професія давала гроші на прожиття і запис у трудовій книжці.

Шофер сміттєвоза

Шоферів в Радянському Союзі поважали, адже машини тоді були мало у кого. Але ось до водіїв сміттєвозів ставлення було іншим: хто захоче копатися у відходах? Проте, в смітті часом можна було виявити вельми цінні речі, навіть антикваріат. Відомі випадки, коли сміттярі на доходи зі свого "ремесла" будували дачі. Якщо розібратися, то ця робота була золотим дном.

шофер сміттєвоза

Інженер

Радянські інженери отримували маленьку зарплату, не мали практично ніяких пільг і привілеїв і часто були невиїзними, оскільки мали допуск до секретних документів. Тому престижною професія рядового інженера в Радянському Союзі не вважалася. Хоча якщо інженер робив кар'єру, наприклад, очолював відділ або інститут, захищав дисертацію, то ставлення до нього було вже зовсім іншим. Але більшість представників цієї професії вважалися, кажучи, сучасною мовою, "лузерами".

Інженер в СРСР Росатом

Медпрацівник

Вважалося, що лікарями-терапевтами, фельдшерами або санітарами в СРСР стають одні невдахи. Ті, хто були більш вдалими, ставали фахівцями – хірургами, невропатологами, стоматологами. Для жінки ще професія медичного працівника "загальної практики" вважалася так-сяк, а от до чоловіків, які виносили судна з-під хворих, вели прийом у районній поліклініці або роз'їжджали по викликам на "Швидкій", ставилися скептично. Адже оклади у них були крихітними, а робота – досить важкою. Гроші ж і подарунки їм перепадали рідко.

Медики в СРСР Рамблер

Учитель

Професія шкільного педагога в СРСР традиційно вважалася жіночою. Чоловіки, які вступали до педагогічних вузів, йшли туди, як правило, тільки щоб не забрали в армію. І згодом мало хто з них працював за фахом. Якщо ж представник сильної статі дійсно ставав учителем, то він користувався популярністю хіба що серед своїх незаміжніх колег жінок. Отримували педагоги мало, дорогі подарунки в той час їм дарували рідко, а давати хабар за те, щоб твоїй дитині поставили хорошу оцінку, тоді було якось зовсім не прийнято... Хоча справедливості заради треба сказати, що серед вчителів траплялися дуже гідні кадри, яких їх колишні учні пам'ятали потім все життя. І все ж в цілому, якщо чоловік працював учителем, його статус не цінувався дуже високо.

Учитель в СРСР dropi.ru

Сьогодні ситуація дещо змінилася. У вантажники і двірники йдуть в основному мігранти, сантехніки стали менше пити, інженери часто отримують хороші зарплати в комерційних фірмах, а медпрацівники і вчителі при бажанні можуть мати масу додаткових заробітків, і невдахами багатьох з них вже не назвеш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович опублікував заборонені фото СРСР, які були заборонені цензурою.