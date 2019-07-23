Топ-корупціонер України Фукс поставив три головні завдання Зеленському

Прокремлівський олігарх Павло Фукс, який перебрався в Україну, поставив три головні завдання президенту Володимиру Зеленському

"Крок 1. Потрібна реальна енергетична незалежність. Нафтогазовидобувна галузь потребує підтримки. Не йдеться про дотації. Про спеціальні умови або інші подібні мантри, про які так люблять говорити корупціонери. Варто просто прибрати оподаткування на ввезення устаткування для видобутку", – пише одіозний мільярдер в особистому Telegram-каналі.

Наступним кроком, замішаний у низці корупційних скандалів олігарх, називає відкриття ринку землі.

"Я читав, що в команді президента вирішили в стислі терміни закінчити формування земельного кадастру. Без останнього ринку землі не буде. А що потім? Я не вірю (і вам не раджу) в скупку української землі іноземцями. По-перше, законодавець це регулює. По-друге, українські компанії готові конкурувати", – пише Фукс.

"Зараз тільки той, хто не стежить за ситуацією, не бачить чорного ринку землі. Рейдерського захоплення паїв. Перекупників, які переманюють пайовиків від одного орендаря до іншого. Через тіньові схеми ситуація в агросфері дуже напружена. А в деяких місцях – фактично кримінальна", – додав топ-корупціонер.

Останнім кроком, який одіозний мільярдер запропонував Зеленському, є "заморозка" виплат за зовнішніми боргами на 20 років.

"Давайте міркувати розсудливо і без емоцій. У 2019 році Україна виплатить кредиторам близько $15 млрд. У 2020-му – ще $7 млрд. Неймовірні гроші для нашої економіки. Уявіть, що вони спрямовані всередину країни! Економіці потрібен сплеск: пожвавлення ринку праці, підвищення реальних доходів населення, великі інфраструктурні проекти. Щороку для цього Україна повинна вливати в економіку мінімум $5 млрд. І вони, як бачимо, у нас є", – зазначив Фукс.

"Президент має всі підстави тиснути на західних партнерів. Україна визначила для себе європейський вектор розвитку, їй потрібна підтримка. Інтеграція України в бік Європи дається дуже важко. Наш сусід робить все можливе, щоб перешкодити цій інтеграції. Європі потрібна європейська Україна, а значить, саме час надати нам конкретну підтримку. Я не вірю в напівзаходи. Тільки нетривіальні рішення можуть реанімувати країну", – резюмував прокремлівський олігарх.

Топ-корупціонер Павло Фукс поставив три головні завдання президенту України Цензор.НЕТ

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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