Топ-корупціонер України Фукс поставив три головні завдання Зеленському

Прокремлівський олігарх Павло Фукс, який перебрався в Україну, поставив три головні завдання президенту Володимиру Зеленському
"Крок 1. Потрібна реальна енергетична незалежність. Нафтогазовидобувна галузь потребує підтримки. Не йдеться про дотації. Про спеціальні умови або інші подібні мантри, про які так люблять говорити корупціонери. Варто просто прибрати оподаткування на ввезення устаткування для видобутку", – пише одіозний мільярдер в особистому Telegram-каналі.
Наступним кроком, замішаний у низці корупційних скандалів олігарх, називає відкриття ринку землі.
"Я читав, що в команді президента вирішили в стислі терміни закінчити формування земельного кадастру. Без останнього ринку землі не буде. А що потім? Я не вірю (і вам не раджу) в скупку української землі іноземцями. По-перше, законодавець це регулює. По-друге, українські компанії готові конкурувати", – пише Фукс.
"Зараз тільки той, хто не стежить за ситуацією, не бачить чорного ринку землі. Рейдерського захоплення паїв. Перекупників, які переманюють пайовиків від одного орендаря до іншого. Через тіньові схеми ситуація в агросфері дуже напружена. А в деяких місцях – фактично кримінальна", – додав топ-корупціонер.
Останнім кроком, який одіозний мільярдер запропонував Зеленському, є "заморозка" виплат за зовнішніми боргами на 20 років.
"Давайте міркувати розсудливо і без емоцій. У 2019 році Україна виплатить кредиторам близько $15 млрд. У 2020-му – ще $7 млрд. Неймовірні гроші для нашої економіки. Уявіть, що вони спрямовані всередину країни! Економіці потрібен сплеск: пожвавлення ринку праці, підвищення реальних доходів населення, великі інфраструктурні проекти. Щороку для цього Україна повинна вливати в економіку мінімум $5 млрд. І вони, як бачимо, у нас є", – зазначив Фукс.
"Президент має всі підстави тиснути на західних партнерів. Україна визначила для себе європейський вектор розвитку, їй потрібна підтримка. Інтеграція України в бік Європи дається дуже важко. Наш сусід робить все можливе, щоб перешкодити цій інтеграції. Європі потрібна європейська Україна, а значить, саме час надати нам конкретну підтримку. Я не вірю в напівзаходи. Тільки нетривіальні рішення можуть реанімувати країну", – резюмував прокремлівський олігарх.
Топ-корупціонер Павло Фукс поставив три головні завдання президенту України
Цензор.НЕТ
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу із паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. У результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України та у спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється у зв'язку із кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, які збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати до Мексики за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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