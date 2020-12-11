Топчиновниця Держпраці зі "слугою народу" вигадували скарги на підприємців – розслідування

Головна інспекторка Держпраці Дніпропетровської області Світлана Мельничук за участі депутата Новомосковської міськради від партії "Слуга народу" Сергія Алєксєйчєнка вигадували скарги від неіснуючих людей – нібито працівників – про порушення з боку роботодавців ФОПів.

На підставі вигаданих заяв чиновниця приходила до підприємців із позаплановими перевірками. Про це повідомляє "Слідство.Інфо" на Youtube.

Зокрема журналісти виявили, що Мельничук, Алєксєйчєнко та їхній знайомий вигадали скаргу від "працівника" ФОП Самєдов, який має магазини з продуктами у Дніпрі. У заяві нібито працівник Коваленко просив перевірити роботодавця через неофіційне працевлаштування.

Через два тижні після сфабрикованого доносу Мельничук завітала до ФОП із перевіркою. Унаслідок інспектори встановили порушення трудового законодавства на сотні тисяч гривень штрафів.

Підприємець Ельшан Самєдов підтвердив факт перевірок. Він сказав, порушенням було те, що стажер, який працював у магазині, не був працевлаштованим офіційно.

За словами журналістів, сама Мельничук заявила, що ініційовані нею перевірки під вигаданими приводами – неправда й кинула слухавку.

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