Топ-чиновника Житомирщини викрили у відкритті бізнесу в Криму

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму.

Зокрема, дружина чиновника у 2015 році заснувала ООО "Территория Совершенства" у Російській Федерації. Про це повідомляє olevsk.online.

До свого призначення в ЖОДА Федоренко був заступником голови Аграрної партії України. До цього з 2012 до 2014 року, він був помічником народного депутата від партії УДАР Валерія Карпунцова (на безкоштовній основі).

"У Федоренка, "особливі" відносини з керівництвом Олевської ОТГ. Його часті візити до Олевська, залишають чимало запитань. За інформацією з наших джерел, Федоренко лобіює інтереси видобувних компаній з російським корінням, які дуже зацікавлені в розробці копалин з багатими покладами берілу, цирконію та титанової руди, більша частина з яких знаходиться на заповідних землях Олевщини", – зазначають журналісти.

За їх словами, єдиним споживачем добутої у Олевську сировини є завод "Кримський Титан", який зареєстрований і платить податки в Росії.

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму olevsk.online

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму olevsk.online

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Компанія-виробник алкоголю "Алеф-Віналь" дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва використовує свої потужності в окупованому Криму.

Один із найбільших українських виробників алкоголю після анексії півострова Росією юридично розділив свій бізнес – на українську й російську частини.

Зокрема, "Алеф-Віналь" виробляє вина торгових марок "Золота Амфора", Villa Krim, "Старий Крим", коньяки Klinkov, "Жан-Жак", а також горілку GreenDay і Helsinki.

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