Топчиновник Миколаївщини погорів на рекордному хабарі: всі подробиці

У середу, 11 вересня, в Одесі детективи НАБУ затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook. Зазначається, що Максименка підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Керівника САД у Миколаївській області затримано на гарячому під час одержання 90 тис. доларів. За даними слідства, це другий транш хабара, загальний розмір якого становить понад 2,5 млн гривень. Дії чиновника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

Максименко з'явився у Миколаївській області у середині 2017 року. Спочатку він був радником голови облдержадміністрації, а пізніше виграв конкурс і був призначений начальником управління інфраструктури Миколаївської ОДА. У лютому 2018 року Максименко став заступником керівника і одночасно виконувачем обов'язків Служби автодоріг в області.

Як повідомляв OBOZREVATEL 8 вересня ДБР затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби, який заробляв на харчуванні прикордонників.

Також з ініціативи президента Володимира Зеленського українці, які "здадуть" державі хабарника, зможуть отримати винагороду.

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