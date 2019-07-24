Томенко ініціював петицію про скасування держфінансування політичних партій

На сайті президента зареєстрована петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.

Її автором став Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко. Відзначається, що за 2016-2019 роки з Державного бюджету України на діяльність політичних партій виділено майже 1,5 млрд грн.

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їх лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій в воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - зазначив Томенко.

Також вказано в тексті, що левову частку коштів отримали партії, які не потрапили в новообраний парламент – "Народний фронт", "Радикальна партія Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок".

Відзначається, що за державний рахунок будуть фінансуватися не тільки політичні сили, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2%.

Партії отримають такі суми з бюджету за 5 років:

"Слуга народу" - понад 2,685 млрд;

"Опозиційна платформа" - 705 млн;

"Європейська солідарність" - 545 млн;

"Батьківщина" - 465 млн;

"Голос" - 385 млн;

"Сила і честь" - 270 млн;

"Опозиційний блок" - 200 млн;

"Партія Шарія" - 190 млн;

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 170 млн;

"Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн;

"Свобода" - 130 млн.

За приблизними оцінками, на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ повинен витратити близько 5,9 млрд гривень.

"Отже, пропоную скасувати або, принаймні, призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з державного бюджету. Ці кошти слід спрямувати на вирішення вкрай важливих проблем, пов'язаних з безпекою і оборонною міццю держави і якістю життя людей. Зокрема - на фінансування армії, освіти, культури, медицини, здорового способу життя", - зазначив Томенко.

На момент написання новини петицію підписало 255 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові вибори до Верховної Ради повинні коштувати державному бюджету 3,5 млрд гривень.

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