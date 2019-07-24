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Томенко ініціював петицію про скасування держфінансування політичних партій

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На сайті президента зареєстрована петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.

Її автором став Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко. Відзначається, що за 2016-2019 роки з Державного бюджету України на діяльність політичних партій виділено майже 1,5 млрд грн.

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їх лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій в воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - зазначив Томенко.

Також вказано в тексті, що левову частку коштів отримали партії, які не потрапили в новообраний парламент – "Народний фронт", "Радикальна партія Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок".

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Відзначається, що за державний рахунок будуть фінансуватися не тільки політичні сили, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2%.

Партії отримають такі суми з бюджету за 5 років:

  • "Слуга народу" - понад 2,685 млрд;

  • "Опозиційна платформа" - 705 млн;

  • "Європейська солідарність" - 545 млн;

  • "Батьківщина" - 465 млн;

  • "Голос" - 385 млн;

  • "Сила і честь" - 270 млн;

  • "Опозиційний блок" - 200 млн;

  • "Партія Шарія" - 190 млн;

  • "Радикальна партія Олега Ляшка" - 170 млн;

  • "Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн;

  • "Свобода" - 130 млн.

За приблизними оцінками, на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ повинен витратити близько 5,9 млрд гривень.

"Отже, пропоную скасувати або, принаймні, призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з державного бюджету. Ці кошти слід спрямувати на вирішення вкрай важливих проблем, пов'язаних з безпекою і оборонною міццю держави і якістю життя людей. Зокрема - на фінансування армії, освіти, культури, медицини, здорового способу життя", - зазначив Томенко.

На момент написання новини петицію підписало 255 осіб.

Томенко ініціював петицію про скасування держфінансування політичних партій

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові вибори до Верховної Ради повинні коштувати державному бюджету 3,5 млрд гривень.

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Особа
Микола Томенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 бюджет Україна
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