У мережу потрапили внутрішні інструкції для нових співробітників американської компанії Tesla.

При цьому представники Tesla не підтвердили і не спростували достовірність чотирьохсторінкового документа. Про це повідомляє Business Insider.

Головні тези інструкцій:

Ми – Tesla. Ми міняємо світ. Ми хочемо все переосмислити. Ми – хайтек-компанія, яка не схожа на інші. Ми – автокомпанія, не схожа на інші.

Якщо ви шукаєте традиційне керівництво, повне політик і правил, тут ви його не знайдете. Правила говорять вам, де дно, вони кажуть, наскільки погано вам треба справлятися, поки вас не виставлять за двері. Це – не про нас.

Ми вважаємо за краще встановлювати виключно високі стандарти і наймати виняткових людей, які будуть досягати висот кожен день.

Ми наділяємо кожного в команді довірою і відповідальністю. Виходимо з припущення, що кожен буде надходити правильно, включаючи тебе. Хтось зловжив нашою довірою. Але ми не будемо змінювати підхід через тих кількох, що нас підвели. Ми просто відпускаємо їх.

Будь-яка людина в Tesla може написати будь-якій або поговорити з будь-ким, якщо він вважає, що це швидше за все вирішить проблему і зіграє на благо компанії. Ти можеш поговорити зі своїм менеджером, з його менеджером, з віце-президентом, з Ілоном.

Твій менеджер повинен пояснити тобі твої обов'язки. Але якщо тобі щось неясно – питай. "Ніхто мені про це не сказав", – таке виправдання у нас не працює.

Якщо ти не можеш бути на роботі, попередь Супервайзор якомога швидше. Якщо на тебе покладатися не можна, тобі тут не місце.

"Ти запізнився", – таке дітям кажуть в школі. Але тут – не школа. Плануй бути вчасно. Трапляються неприємності з трафіком, але не кожен понеділок під час футбольного сезону.

Ми виходимо з того, що, якщо ти не з'явився на роботі і не попередив про це – ти ідіот. Або поясниш, чому ти не попередив, або тебе звільнено. Одного такого разу достатньо.

Можна виконувати роботу в іншій компанії, якщо добре справляєшся зі своєю роботою тут і якщо не видаєш нічого конфіденційного. Поблажок через другу роботу ми не даємо.

Якщо ти зробив дурість, залежить від обставин. Можливо, тобі пояснять, що не так, і дадуть другий шанс. Або звільнять. Ось приклади дурниць, які роблять люди: крадіжка власності компанії, розкриття таємної інформації, буллінг колег, володіння нелегальними наркотиками.

Розважайся на роботі, заводь нових друзів, пробуй нове. Якщо цього не робити, ти будеш нещасливий. Ми б цього не хотіли.