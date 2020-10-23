Тисячі вкладників закритих українських банків готові оголосити безстрокове голодування, – активіст

З 1 вересня 2020 року, під стінами Офісу президента, проходить безстрокова акція протесту вкладників неплатоспроможних банків, які вже 6-ий рік не можуть отримати свої вклади.

Нещодавно видання Цензор опублікувало інтерв'ю з Максимом Гарусом – громадським активістом, головою Ради громадського моніторингу при Фонді гарантування і одним з лідерів руху вкладників неплатоспроможних банків.

За словами активіста, вкладники банків, віднесені до кредиторів четвертої черги, відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", вже 6-ий рік борються за повернення своїх депозитів.

"По суті, останні 6 років, незважаючи на всі наші спроби, ми спостерігаємо повну бездіяльність з боку всіх гілок державної влади, з боку правоохоронних органів. На сьогоднішній день немає жодного прецеденту визнання провини, того чи іншого банкіра в доведенні банків до неплатоспроможності. вкладників ігнорують всюди, де тільки можна. Нас відмовляються визнавати потерпілими у кримінальних процесах, суди стають на бік ексвласників і регуляторів ", – зазначив Максим Гарус в своєму інтерв'ю.

Цілодобовий мітинг руху вкладників неплатоспроможних банків почався під стінами Офісу президента ще 1 вересня. Люди вийшли на вулицю з вимогою створення міжвідомчої робочої групи, в якій взяли б участь представники Національного Банку України, Фонду гарантування вкладів, Офісу президента, Міністерства фінансів і правоохоронних органів.

"Ми не вимагаємо негайних виплат. Не хочемо також просити гроші з бюджету країни. Ми повинні почати всебічний діалог", – розповідає Максим Гарус.

Однак, учасникам мітингу, незважаючи на цілодобову вахту, яку вони несуть вже більш ніж півтора місяці, під Офісом президента, поки так і не вдалося досягти своєї мети.

За словами активіста, ще 3 вересня біля них відбулася зустріч з Юлією Ковалів, заступником керівника Офісу президента з питань економічної політики. Вона вислухала вимоги вкладників, і передала їх далі, до Міністерства фінансів. Реакції від міністерства мітингувальники чекають досі.

"Наскільки мені відомо, Міністерство фінансів особливо не поспішає створювати таку групу і взагалі вважає всю цю справа недоцільною оскільки, на думку чиновників, у держави і так на сьогоднішній день проблем достатньо. Вони чимось дуже зайняті для того, щоб звертати увагу на якихось 140 тис. українських громадян і членів їх сімей, у яких відібрали останнє, і які просять про допомогу, вже півтора місяці, живучи на вулиці", – зазначив Максим Гарус.

Учасники акції все ще сподіваються отримати позитивну відповідь на свої вимоги від Міністерства фінансів України, сподіваються на те, що представники влади готові до зміни підходів щодо вирішення подібних соціальних проблем в країні. І налаштовані вони досить рішуче.

"Нас багато, приїжджають люди з різних областей. Наприклад, вкладники банку "Фінанси та кредит" з Полтавської області передають привіт ексвласнику банку Костянтину Жеваго, який обіцяв в першу чергу вирішити проблему вкладників його вотчини, Полтавщини. Але, обіцянки своєї, так і не дотримав. Ми будемо продовжувати акцію безстроково, і готові використовувати більш радикальні методи. Якщо нас не почують в найближчі дні, ми готові оголосити голодування", – повідомляє Максим Гарус.