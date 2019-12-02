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2 грудня • оновлено в 22:17
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Польща зняла заборону для українських авто: що тепер буде

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Польща з понеділка, 2 грудня відновила видачу дозволів українським вантажним перевізникам.

Оформити їх можна на семи пунктах видачі. Про це заявила пресслужба Кабінету міністрів.

"2 грудня розпочнеться оформлення та видача 10 тисяч дозволів Республіки Польща з попереднього обміну дозволами 2020 року, які дійсні для оформлення з грудня 2019 року", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема отримати дозвіл від Польщі можуть автомобілі, які:

  • відповідають екологічним параметрам Євро-3 і вище для універсальних дозволів;

  • відповідають Євро-4 і вище – для транзитних;

  • важать не більше 10 тонн.

Польща відновила видачу дозволів українським вантажним перевізникам

Польща відновила видачу дозволів українським вантажним перевізникам

Пресслужба Кабінету міністрів

Польща відновила видачу дозволів українським вантажним перевізникам

Польща відновила видачу дозволів українським вантажним перевізникам

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйона громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Mega Death
Mega Death
Нехватку дешевой рабочей силы в этих странах компенсируют украинские батраки))) А вот на сколько уменьшится население Украины и ее территория к 2040 му году, это не трудно представить ))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Mega Death, печалька... Что я буду покупать? Одну только украинскую землю, без местных крепостных? А как же селяночки, неужели все уедут?
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