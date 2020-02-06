Тисячі доларів за гектар і без іноземців: відповідаємо на всі запитання щодо ринку землі

У четвер, 6 лютого, Верховна Рада України готується ухвалити закон про ринок землі. Після кількох місяців роботи, бійок і дискусій монобільшість "Слуги народу" планує дозволити продаж землі.

Перед голосуванням до парламенту приїхав навіть президент Володимир Зеленський, щоб особисто стимулювати "слуг" проголосувати за рішення. Довкола законопроєкту вже багато розмов, а опозиціонери обіцяють зірвати ухвалення і не допустити "розпродажу землі". Тому OBOZREVATEL зібрав усю необхідну інформацію, яку треба знати про відкриття ринку землі в Україні.

Яким чином можна купити землю?

Тільки безготівковим розрахунком. Платити готівкою не вийде. Також, як запевняють автори ідеї, всі кошти перевірятимуться податковою. Простіше кажучи – покупець має показати, що всі гроші є "чистими".

Яка ситуація з банками?

На банки не поширюватиметься обмеження у розмірі 10 тисяч га в одні руки. В Україні існує близько 50 банків, готових надавати кредити на земельні угоди, тому таке обмеження дозволило б кредитувати купівлю лише на 500 тисяч га, що становить менше 2% ринку.

Для стимулювання кредитування земельних угод банки отримають додаткові права. Зокрема, вони зможуть купувати землю у свою власність у разі неповернення кредиту, що збільшить готовність банків кредитувати аграріїв.

У разі вилучення заставної землі у свою власність банк має протягом 2 років продати її на електронних торгах. Інакше земля вилучатиметься у банку за спеціальною процедурою.

Скільки віддається в одні руки?

До 10 тисяч га. Ця норма була однією з найбільш дискусійних, оскільки попередньо на перше читання було до 210 тисяч га. У Раді обіцяють, що контролюватимуть власників більш ніж ретельно, і ніхто не зможе володіти понад 10 тисяч. га, незважаючи на ту кількість фірм і підприємств, які на нього оформлені.

Скільки коштуватиме гектар землі?

За попередніми оцінками, вартість гектара буде близько 2-3 тисяч доларів. Але в Раді запевняють, що ця цифра зросте. Як розповів OBOZREVATEL нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук, через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більш ніж 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме понад 10 тисяч євро.

Як держава допомагатиме фермерам?

В уряді запевняють, що буде впроваджена спеціальна програма, і під неї виділять близько 4 млрд гривень. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов запевняє, що підтримуватимуть фермерів, які одержать менш ніж 500 га.

"Там два механізми. Механізм страхування кредиту, щоб банки працювали, щоб зняти ризик із банків, і механізм компенсації відсоткової ставки, щоб вона була на рівні 3-5% у гривні, те, що платив сам фермер. Додатково будуть програми підтримки конкретних напрямків", – розповів Милованов.

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Чи можуть іноземці купити землю?

Це один з найбільш скандальних моментів у новому законі. У тексті зазначено, що іноземці не можуть купувати землю, принаймні до проведення всеукраїнського референдуму.

"Іноземці не можуть купувати землю, не можуть ставати власниками землі. Є винятки – у спадок, наприклад. Якщо батьки передали її у спадок. Але ви тоді повинні швидко її продати.

Але іноземці не можуть купувати землю доти, доки на референдум не буде вирішено, що це дозволено. Це перше важливе доповнення, яке обіцяв президент і яке впроваджують через правку", – ось так роз'яснив цей момент в ефірі ObozTv Мілованов.

Очікується, що референдум буде проведений найближчими роками, але ніякого окремого закону щодо нього немає. Проєкт мають внести до Верховної Ради найближчим часом, а потім парламент його ухвалить. Далі буде запущена процедура волевиявлення, і після самого референдуму вже стане зрозуміло, чи відкриватимуть ринок землі для іноземців і в якому вигляді.

Що кажуть противники?

В ідеї ринку землі є і чимало противників. Наприклад, народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко критикує норму про те, що землю можуть купувати "пов'язані особи". За його словами, це надасть право членам сім'ї скупити більш ніж 10 тисяч га.

"Спочатку вони нібито зняли відверто лобістську норму у 200 тисяч гектарів і визначили можливість купівлі до 10 тисяч, але тут-таки вилучили тезу про "пов'язаних осіб". Це означає, що одна сім'я може купити і 50, і 100 тисяч га. Коли вони обіцяють дешеві кредити тим, хто хоче купити землю, то не враховують, що 90% аграріїв вже мають кредити. Чи видасть банк іще один кредит людині, яка вже і так виплачує величезні суми – відповідь очевидна", – наголосив Івченко.

В "Опозиційній платформі – За життя" ж вважають, що ринок землі можна відкривати лише після всеукраїнського референдуму. Критикують ідею і в "Європейської солідарності". Як вважає нардепка Вікторія Сюмар, законопроєкт найперше передбачає безконтрольний продаж землі державного призначення.

"Це така афера століття, як мені здається. Бо на незрозумілих умовах буде продано землю. Я гадаю, що сюди прийде спекулятивний капітал. Це не виробники, а ті люди, які мають можливість її зараз скупити. Вони куплять її і через пару років продаватимуть в рази дорожче", – наголосила Сюмар. Багато в чому ухвлення закону вона пояснює тим, що владі треба знайти додаткові гроші до бюджету 2020 року, в якому вже бракує чверті від запланованих доходів.

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