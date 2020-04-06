Тисяча для українських пенсіонерів: стало відомо, хто і коли отримає

В Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Про це повідомила журналістам у ході брифінгу міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє "АіФ-Україна ".

Вона також нагадала, що додаткову тисячу гривень отримають ті пенсіонери, чия пенсія становить менше п'яти тисяч гривень.

"Ми проведемо ці виплати відразу, коли будуть внесені зміни до державного бюджету і затверджені необхідні фінансові документи. Якщо все це станеться, то вже з 14 квітня 2020 року Пенсійний фонд нарахує всі ці виплати і люди отримають ці виплати", - сказала міністр.

Лазебная додала, що ці виплати отримають 10 млн пенсіонерів, які мають пенсії в розмірі менше 5 тис. гривень, а також ряд інших категорій громадян. При цьому уряд на засіданні підтримав соціальні ініціативи президента, спрямовані на захист пенсіонерів та інших вразливих верств населення у зв'язку з глобальною кризою, викликаною поширенням COVID-19.

Йдеться про три ключові пункти:

встановлення з 1 квітня щомісячної виплати в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9205 гривень;

визначення порядку виплати одноразової допомоги у сумі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень, а також деяким вразливим категоріям осіб;

проведення індексації пенсій з травня на 11%.

Середній розмір підвищення пенсій складе 260 гривень. Ініціативи зажадають прийняття змін до бюджету, який допрацьовується разом з народними депутатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину пенсії і державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться в законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії в зв'язку з поширенням коронавируса, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, в результаті чого пенсії були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 грн.

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