"Тиснув на Захарченка": радник ватажка "ДНР" розповів про серйозний конфлікт із Курченком

Український олігарх-втікач Сергій Курченко нібито чинив серйозний тиск на вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"Тиску з боку українських політиків і олігархів Захарченко не відчував. Якщо тиск був, то з боку або російських, або тих, хто втік із України в Росію", – повідомив радник убитого терориста Олександр Казаков, передають "Новости Донбасса".

Зокрема, за його словами, йдеться саме про українського олігарха-втікача.

"Неодноразово називалося прізвище Курченка, і це відповідає дійсності", – підсумував Казаков.

Нагадаємо, що на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

Курченко нібито чинив серйозний тиск на вбитого ватажка "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна Курченка.

Зокрема, за клопотанням Генпрокуратури, були заарештовані корпоративні права та майно, яке належить "Українському медіахолдингу".

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