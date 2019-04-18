Тільки за дозволами: Росія ввела нові жорсткі санкції проти України

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Москва також забороняє ввезення української продукції машинобудування, легкої промисловості та металообробки, передає ТАСС. Так, російський прем'єр стверджує, що за минулий рік Україна поставила таких товарів на $250 млн.

"Ми змушені свої інтереси захищати... Я підписав постанову уряду на цю тему", — заявив російський прем'єр.

Медведєв повідомив, що РФ з 1 червня буде вивозити в Україну вугілля, нафту і нафтопродукти лише за окремими дозволами.

"До цієї категорії зараховано продукцію ПЕК, зокрема вугілля і оті самі нафту і нафтопродукти", — зазначив прем'єр РФ.

Дмитро Медведєв

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.

Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита для інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

29 грудня Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів з України, сировини та продовольства.

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