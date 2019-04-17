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"Тільки посилюються": Медведєв забив на сполох через санкції Заходу

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Захід посилив санкційний тиск на Москву.

"Нестабільність цін на нафту, торгові війни – вони не тільки не закінчуються, навпаки формуються – уповільнення глобальної економіки. І, звичайно, санкції, які в останній період також тільки посилюються", – повідомив Медведєв, виступаючи зі звітом у Державній думі, передають "РІА Новини".

Однак, за його словами, при негативних зовнішніх умовах Росія навчилася йти вперед.

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"За минулий рік вдалося не тільки зберегти, а й зміцнити позитивні тенденції в економіці. Ми навчилися рухатися вперед у вкрай несприятливих зовнішніх умовах, ви самі це знаєте", – резюмував Медведєв.

Дмитро Медведєв і Володимир Путін

Дмитро Медведєв і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

"Тільки посилюються": Медведєв забив на сполох через санкції Заходу

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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