Тільки мертва риба: в мережі показали фото порожніх пляжів Криму

В окупованому Росією Криму, незважаючи на розпал літнього сезону, майже немає відпочивальників.
Свідчення цього опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. Вона оприлюднила знімки з різних кукортних міст, судячи з яких – туристи в цьому році в Крим не приїхали.
"п. Морське Судак. Не те що б – взагалі нікого...", – пише блогер.
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
"Заозерне Уляна з Пітера поїхала", – пише блогер.
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
"Щолкіно, Заводське. Рай і Єва з Адамом на фотосесії", – додала вона.
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
"Щолкіно, Мисове. Ксенія приїхала!" - пише блогер.
"У гавані нагадаю, п'ять вихідних на честь гавані було. Гурзуф сезон", – сказано в повідомленні.
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
пляжі Криму
twitter.com/KrimRt
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму зривається туристичний сезон, практично немає відпочивальників на популярних курортах. З'явилися фото порожніх пляжів з Ялти.
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