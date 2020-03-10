Тихе продовження агресії Росії? Як "Сбербанк" тисне на суддів, щоб зберегти контроль над українськими підприємствами

Перейменування "Сбербанку Росії" в ПАТ "Сбербанк" покликане ввести в оману пересічного громадянина та прибрати асоціативну прив'язку з країною-агресором. Проте в юридичній та фактичній площині це не змінило приналежність цього банку до Росії. А головне, мети його створення на території України та тих завдань, які перед ним поставила материнська компанія.

Наївно думати, що завдання російського банку – це фінансування українських підприємств з метою їхнього подальшого розвитку. Фактичним завданням стоїть та стояло отримання контролю над промисловістю України, зокрема шляхом захвату активів вітчизняних виробничих підприємств. Це прихована форма агресії та рейдерства.

На сьогодні "Сбербанку" (Росії) передані в іпотеку та заставу основні фонди підприємств важкого машинобудування, гірничо-видобувної промисловості, авіації, енергетичної та харчової промисловості, тобто це фактичне продовження військової агресії і питання внутрішньої безпеки України.

На цій мапі позначена тільки сотня великих підприємств і компаній, які передали в іпотеку або заклали свої основні фонди "Сбербанку" (Росії) з тисяч фактичних його “заручників”. Дані узяті з відкритих офіційних реєстрів. Кожна точка – це підприємство і орієнтовне його розташування.

Якісь підприємства вже закінчили боротьбу і здалися, якісь зупинені і розорені, якісь перейшли у власність "Сбербанку", якісь ще борються, хоча перспектива захмарена.

Так, наприклад, "Харківський коксовий завод" закінчив боротьбу з "Сбербанком" тим, що повністю перейшов у власність банку і був відданий в управління. “А представником власників став Сергій Кузяра. Багатогранна особа, відома як радник двох міністрів енергетики, людина Януковича і власник багатьох трейдингових компаній, які торгують вугіллям. Часто Кузяру називали вугільним менеджером Олександра Януковича”.

Навіть коли підприємства вступають у боротьбу за порятунок своїх активів, вони наражаються на відверто нечесну гру. Методи роботи "Сбербанку" різноманітні аж до кримінальних.

Черговим прикладом спустошення підприємства важкої промисловості є ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ". Потрапивши в російську кабалу, останнє намагалося захищатися в судовому порядку. Проте, як вбачається з відкритих джерел офіційної інформації, російський банк використав звичні для нього методи дії на суддів. Так, вища рада правосуддя 14 березня 2019 року розглянула повідомлення судді господарського суду Київської області Конюх Ольги Василівни про втручання у її діяльність щодо здійснення правосуддя. Як зазначено у повідомленні, у провадженні судді Конюх О.В. перебувала справа за позовом акціонерного товариства "Сбербанк" до ТОВ "Інтер ГТВ", ПАТ "Укрвторчормет" про стягнення боргу та неустойки. 28 вересня 2018 року до господарського суду Київської області надійшло повідомлення АТ "Сбербанк" від 21 вересня 2018 року за підписом голови правління, яке містило погрози суддям та членам їхніх сімей у разі ухвалення рішення, що порушує інтереси цього товариства. За результатами розгляду зазначеного повідомлення судді Конюх О.В. прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Проте, поки правоохоронні органи щось розглядають та щось порушують, усе виробниче майно ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ" до останньої виробничої пилки через судові рішення перейде у власність "Сбербанка", принаймі до таких висновків призводить ухвалене 15.01.2020 р. Господарським судом Сумської області рішення у справі 920/937/18.

Завершення скандальній історії с ТЦ "Магеллан" взагалі, сталося в кращих традиціях озброєного рейдерського захоплення.

Якщо суд ухвалює рішення не на користь банку, то застосовується безпрецедентний тиск на суддів через погрози фізичної розправи з суддею або членами його сім’ї. Як це було з суддею Київського апеляційного господарського суду (нині – Північний апеляційний господарський суд) Мальченко Антоніною Олександрівною. Вона звернулася до Вищої ради правосуддя і 12 березня минулого року її справу було розглянуто. Суддя заявила про втручання в її роботу з боку "Сбербанку", справу за позовом якого вона розглядала.

Доповідач по розгляду заяви на засіданні ВРП зазначив зокрема таке: "1 жовтня 2018 року до Київського апеляційного господарського суду надійшло повідомлення за підписом голови правління акціонерного товариства "Сбербанк", адресоване судді Мальченко А.О., в якому, зокрема, викладено таке: "З даного моменту будь-які дії, спрямовані на утиск інтересів АТ "Сбербанк", або дії, вчинені на користь опонентів АТ "Сбербанк" будуть розцінюватись керівництвом АТ "Сбербанк" в якості умисних перешкод інтересам Російської Федерації в Україні та потягнуть за собою наслідки у вигляді відкриття кримінальних проваджень стосовно таких осіб Слідчим комітетом Російської Федерації".

За свідченням судді, після подачі нею заяви про тиск їй почали надходити повідомлення з погрозами, зокрема зі згадкою про безпеку її сина. За цими фактами Нацполіція відкрила провадження.

Своєю чергою "Сбербанк" наполягав на тому, що подібні погрози були провокацією з метою дискредитувати банк, і звернувся до ГПУ.

Схожа історія сталася з суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Володимиром Білоусом. Пресслужба суду повідомила, що Білоус звернувся із повідомленням до ВРП та ГПУ, в якому зазначає, що на адресу суду надійшов лист за підписом голови правління акціонерного товариства "Сбербанк" з погрозами на адресу судді та членів його родини. Цього разу "Сбербанк" також заявив про навмисну дискредитацію.

Із подібними зверненнями щодо отримання погроз від АТ "Сбербанк" до ВРП зверталися судді господарського суду Київської області Конюх О.В. та Грєхова О.А., суддя господарського суду Харківської області Буракова А.М.

"Сбербанк використовує й інші тактики. Наприклад, звинувачення суддів в неправильній позиції і подання скарг до Вищої Ради Правосуддя ще до винесення рішення. Так, було у справі колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Верховця А.А., Остапенка О. М., Сотнікова С. В.

А з 2020 року "Сбербанк" почав діяти не лише шляхом залякувань, але й очорнювання у ЗМІ суддів, що розглядають справи, де фігурує банк. Так, до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення судді Північного апеляційного господарського суду Кравчука Геннадія Анатолійовича про втручання у його професійну діяльність.

Кравчук повідомив, що у провадженні Північного апеляційного господарського суду у складі колегії суддів, де він головує, перебуває на розгляді апеляційна скарга АТ "Сбербанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 20 червня 2019 року у справі за позовом ПАТ "Квазар" до АТ "Сбербанк" про визнання зобов'язання "Квазару" за договором про надання кредитної лінії від 29 квітня 2010 року, укладеним із Акціонерним товариством "Сбербанк", припиненим частково у розмірі 75 011 398,00 грн у зв'язку з їхнім виконанням.

Однак напередодні, в один день – 4 лютого, на інтернет-ресурсах, таких як "Антикор", "Українські новини", "Апостроф", з'явилися публікації, в яких автори пов'язують неформальними відносинами або "змовою" з народним депутатом України з фракції "Слуга народу" та Адвокатським об’єднанням "Новіков і Партнери", адвокати якого представляють права та інтереси ПАТ "Квазар" у вказаній справі. Суддю звинувачують, зокрема, у затягуванні судового процесу та сприянні ПАТ "Квазар" уникнути відповідальності за кредитними зобов'язаннями перед АТ "Сбербанк". Натомість сам Кравчук зазначає, що всі звинувачення є безпідставними.

"Зі змісту вказаних публікацій вбачається яскраво виражене посилання на те, що судове рішення у господарській справі буде "законним і справедливим" лише тоді, коли воно буде прийняте на користь відповідача, тобто АТ "Сбербанк", а будь-яке інше за змістом судове рішення, на думку "авторів" наведених публікацій, буде свідчити про заангажованість Кравчука Г.А. як головуючого судді у справі стосовно однієї зі сторін справи, в даному випадку до відповідача, та неформальне (позасудове) спілкування з іншими учасниками судового процесу", – пише видання "Судова влада України".

А як суддям протидіяти цій навальній російській агресії на працівників української Феміди з боку "Сбербанку", якщо жодні запобіжні заходи проти такого тиску не дієві? Вища Рада Правосуддя по суті безсила, адже все, що може зробити – це звернутися до правоохоронних органів. Чи судді лишилися сам на сам з агресором?

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