Тихановська заявила, що попросила б у Путіна грошей

Кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська заявила, що при зустрічі з лідером Росії попросила б у нього грошей, коли будуть нові вибори.

"Витрачайте гроші, які йдуть режиму, при якому зараз вбивають білоруський народ у вашій країні! Або віддайте нам гроші, коли будуть нові вибори. Ми давно друзі і сусіди. Ми ними і залишаємося", – повідомила Тихановська в інтерв'ю виданню Deutschlandfunk.

Вона також зазначила, що сказала б Путіну про бажання білорусів до змін.

За словами Тихановської, Білорусь сама хоче визначати своє майбутнє.

"Путін підтримує Лукашенко, він не підтримує білоруський народ. Я хочу, щоб він зупинився. Ми, білоруси, хочемо і далі жити з Росією в Союзній державі, але не хочемо подальшої інтеграції", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Тихановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог із Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.