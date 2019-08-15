"Ті ж яйця, тільки в профіль": у Криму знайшли нового винуватця водної блокади

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що дефіциту води на півострові немає, але у водній блокаді з боку України винен Захід.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Таким чином він відповів Києву по темі переговорів про постачання води до Криму.

"З Києва в останні дні прозвучало кілька заяв з приводу водної блокади Криму. Їхня суть зводиться до того, що нове українське керівництво вважає перекриття Північно-кримського каналу правильною і правомірною стратегією", - написав Аксьонов.

Вкотре окупант сказав, що дефіциту води для господарсько-питних потреб на півострові немає, економіка розвивається, а сільське господарство адаптувалося до нових умов. Однак за даними "міністра сільського господарства РК", через перекриття каналу на півострові в 30 разів зменшилася площа зрошуваних земель, з 450 тисяч га до 15 тисяч гектарів.

Спробу позбавити понад два мільйони людей прісної води Аксьонов назвав "формою державного тероризму", а водну блокаду Криму - "частиною антиросійської стратегії Заходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня незаконна "влада" Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

Раніше журналіст Віталій Портников заявив, що проблема з відсутністю води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада півострова, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Також жителі Криму підняли паніку через слів спікера Держради РК Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

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