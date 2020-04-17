Ті, хто допустив повну зупинку вугільної промисловості, будуть у суді – Ляшко

Шахти й енергетичні підприємства зупиняються в Україні через злочинців, які сидітимуть на лаві підсудних. Про це заявив ексдепутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зупинка шахт і енергетичних станцій – це не результат коронавірусу. Це результат злочину. Це результат того, що в жовтні минулого року Україна почала закуповувати російську і білоруську електрику. Закупівлю імпортної електроенергії в тій ситуації, коли Україна може повністю себе забезпечити електроенергією і продавати її на експорт, заробляти валюту, розпочали вороги української держави, ті, які сьогодні керують українською енергетикою. Вони провели організовану схему для знищення енергонезалежності України", – сказав Ляшко.

Політик наголосив, що імпорт російського струму було відновлено завдяки поправці голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, і він має понести за це відповідальність.

За його словами, через імпорт російського струму нині зупиняється вся вугільна галузь країни, внаслідок чого десятки тисяч людей втратять роботу, а міста і цілі регіони недоотримають податки в бюджети і перетворяться на депресивні.

"Павлоградвугілля", яке зупиняється, – це не просто втрата 20 тисяч робочих місць. Це містоутворювальне підприємство у Павлограді, де 130 тисяч людей. А якщо взяти суміжні, Першотравенськ, Тернівка, інші, весь Західний Донбас, який сьогодні в результаті злочинної політики влади на підтримку імпорту перетворюється в депресивний регіон", – сказав політик.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.